哈爾濱13家房企組成賣樓團到南京推銷5000個單位　成交量卻是零

黑龍江哈爾濱市樓市慘淡，據內媒《中國新聞周刊》報道，13家房企在9月組團跨逾2100多公里到南京舉行展銷會以推銷哈爾濱的單位，結果成交量為零。



哈爾濱房企在南京推介的樓盤。（《中國新聞周刊》）

報道指，13家房企參與了這場推銷活動，既包括濱江地產、匯龍地產、昆侖地產等黑龍江省內房企，也包括綠城、萬科等國內知名房企。這13家房企帶來了21個房地產項目和近5000個單位，銷售員反覆提到「夏住哈爾濱」「清涼地產」等賣點，強調哈爾濱是一個適宜旅居避暑的城市。

房企給出了力度不等的置業優惠。有的項目提供最高50萬元（人民幣，下同）優惠，有的項目推出送裝潢送清潔服務、送成交客戶往返機票，有的項目喊出特惠折扣貸款9.2折、全款9折、成交送26666元家電禮包。

報道指活動結束後房地產商統計成交數據，「其實不難統計，因為成交為零」。（《中國新聞周刊》）

報道指，在推銷活動的啟動會全程約有100餘名行人經過，開場宣傳片階段有三五名行人駐足觀看，台下觀眾主要為參會領導、房企工作人員、展會工作人員。

雖然南京市民認為哈爾濱的單位相對便宜，但幾乎沒有人表現出強烈的購買意願。在展會駐足的主要是老年人，他們大多會先問一問哈爾濱的樓價，然後好奇哈爾濱房企為甚麼要到南京賣樓。報道指活動結束後房地產商統計成交數據，「其實不難統計，因為成交為零」。

「2023哈爾濱『冰城夏都 清涼地產』－走進南京」房產推廣會現場。（《中國新聞周刊》）

哈爾濱將現有商品住宅賣出去需46個月

哈爾濱樓市面臨去庫存壓力，根據上海易居房地產研究院在今年6月發布的《百城住宅庫存報告》，哈爾濱新建商品住宅的存銷比達到45.3，這意味著在不新建住宅的情況下，將現有商品住宅賣出去還需要約46個月。

海南三亞持續多年把單位賣給到當地過冬的東北人之後，東北的房企意識到，他們也該把單位賣到南方，讓南方人可以到東北避暑，因此黑龍江省住建廳等十部門提出目標，要「吸引越來越多的外埠居民到該省旅居避暑、安居置業」。