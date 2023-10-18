僅餘800員工欠薪超4個月　威馬汽車否認老闆跑路：以海外事業為主

近期，有傳內地新能源車企威馬申請破產，創始人董事長沈暉疑似丟下400億投資及債務逃亡美國，丟下討薪員工及車機功能遭停用的車主維權無門。

今日（18日），威馬官方發公告表示，沈輝並未跑路海外，而是將工作重心轉向海外。不過，內媒騰訊新聞採訪威馬員工，表示並不關心創始人沈暉在哪，只求發薪。



10月18日中午，威馬汽車官方微博發布消息澄清，威馬汽車並未申請破產！目前正在進行的是經上海第三中級人民法院受理的預重整階段，旨在透過重組債務引進策略性投資人，避免破產，實現重生蛻變。

公告稱，目前公司核心崗位營運正常。對於，車機內的部分App使用異常的情況，公司成立了應急小組，在發現情況的48小時內解決了相關問題，恢復了正常使用。

對於公司創始人沈暉的行蹤，公告表示，沈暉於1991年赴美留學，在歐美多地工作和居住多年，近期工作重心以海外事項為主，因此不存在公司創始人跑路海外的情況。

昨日，「騰訊新聞」報道稱，2021年底時，威馬員工總數為3952人。而當下處於破產重整過程中的威馬汽車僅剩817名員工，其中核心部門溫州生產基地173人，黃岡生產基地153人，成都研究院43人，產品規劃與智慧型系統相關部門24人，銷售與使用者服務部門69人。

據威馬在職員工透露，2023年1-5月威馬發給員工了低保薪資，但從6月開始，威馬已經停止發薪，同時停止繳納員工社保，目前已停薪超過4個月。

「內部群組已經不能發言了，公司最近一次發通知是在10月10日，解釋了破產審查的事。」該員工表示，目前多數員工都在家，離職需要到公司提交紙本申請，再辦理相關手續。

提及身在國外的沈暉和公司破產重整進程時，該員工表示，眼下最重要的是希望把薪資補齊，「沈暉在哪不重要」。同時他認為，早期威馬汽車產品非常有吸引力，後期開始偏離軌道，「老闆把錢花在了不該花的地方，不好好搞研發」。