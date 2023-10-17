內地新能源車企威馬破產　董事長疑甩400億投資及債務逃美跑路

《財聯社》報導，內地新能源車企威馬董事長沈暉行踪成謎，知情人士稱其確已不在國內，疑似欠債跑路。



據悉，威馬汽車（Weima）成立於2015年，總部位於杭州，是內地一家新能源汽車製造商。該公司專注於開發和生產電動汽車（EVs）和混合動力汽車。

10月16日有消息稱，威馬汽車創始人、董事長沈暉藉口參加德國慕尼黑車展，隨後轉機直飛美國紐約，遠走海外，留下高達近400億元的投資和債務以及被欠薪的威馬員工。

有接近沈暉的人士透露，沈暉確已不在國內，2023年春節後就沒有在公司公開露面，其家人也於此前遷居美國。「有人在慕尼黑看到他了，但即使去了慕尼黑，他之後也是回美國。」

網傳信息顯示，除了欠員工薪資外，威馬車主表示，汽車車機系統一度陷入死機狀態，無法開機，威馬車主只能勉強維持行駛的基本功能。且自今年5月開始，就不斷傳出威馬門店關停的消息，車主們無處維修，車輛出現故障，卻遲遲等不到配件維修，不少網約車司機生意停擺，難以為繼。

天眼查App顯示，SHEN HUI（沈暉）目前共關聯10餘家公司，其中9家為存續狀態，包括威馬汽車科技集團有限公司、威馬智慧出行科技（上海）股份有限公司、威馬汽車製造溫州有限公司等。在上述企業中，沈暉擔任多家公司法定代表人、董事長、執行董事、總經理。其中，威馬汽車科技集團有限公司新增一則破產審查案件，申請人為該公司。

風險資訊顯示，該公司存在20多條被執行人信息，被執行總金額超1億元，此外還存在多條股權凍結信息，沈暉持有的多家公司股權已被凍結，不久前，蘇州威馬智慧出行科技有限公司持有該公司的60億股權也被凍結。