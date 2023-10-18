熱帶風暴三巴｜集結三亞西南偏西料移向北部灣　影響香港驟雨降溫

天文台今日（18日）下午3時45分更新天氣預測，表示位於海南島以南的熱帶風暴已命名為三巴，其在下午4時，集結在三亞之西南偏西約100公里，預料向西北偏北移動，時速約10公里，移向北部灣一帶。



按照現時預測路徑，熱帶氣旋三巴會在未來兩三日移向北部灣一帶並在該區徘徊，對本港直接威脅不大。



今日（18日）下午2時，熱帶風暴三巴位於香港之西南約 770公里，未來兩三日移向北部灣一帶並在該區徘徊。（天文台圖片）

天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋三巴會在未來兩三日移向北部灣一帶並在該區徘徊，對本港直接威脅不大。受東北季候風影響，本港今日風勢頗大，離岸吹強風，高地風力間中達烈風程度。

受三巴的外圍雨帶影響，本港明日（19日）仍有驟雨。預料一股季候風補充會在周末期間影響華南沿岸，本港早晚氣溫會下降至21度左右。市民請留意天文台的最新天氣消息。

▼10月8日 市民遊客8號風球中打卡及遊玩▼



+ 5

天文台更新未來九天天氣預測，明日（19日）多雲有驟雨，降雨機率高，氣溫介乎23至26度，初時離岸間中吹6級風，本周五（20日）有幾陣驟雨，氣溫介乎22至27度，本周六（21日）降溫至21度，最高24度，離岸及高地間中吹6級風，大致多雲，有一兩陣驟雨，到下周日（22日）短暫時間有限光，氣溫22至26度。