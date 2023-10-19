調查：21.5%內地年輕人存款不足1萬元甚至「暫無存款」

據DT研究院周四（19日）發布的「2023年輕人存錢調研報告」顯示，存款不多是內地大多數年輕人的現狀，受訪年輕人中，12.2%處於「暫無存款」狀態，另有9.3%存款不到1萬元（人民幣．下同），合計達21.5%。調查同時顯示，工作超過10年的年輕人當中，連同15.2%仍處於「暫無存款」狀態者在內，總計有近40%的年輕人存款不到10萬元。



是次調查共有1852人參加，男女比例為4比6，當中超過七成為90後、95後，近九成來自一線、二線城市。結果顯示，這些年輕人中，有12.2%處於「暫無存款」狀態；9.3%雖有存款，但不到1萬元；32.2%存款介於1萬至10萬元間。換言之，共有53.7%參與調查者的存款不到10萬元。至於存款在10萬至20萬元間者，有15.2%；介於20萬至30萬元間者，有10.4%；100萬元以上者有6.3%。總計46.3%的參與調查者，存款超過10萬元；超過30萬元者則有20.7%。

調查並未區分存款」是完全來自參與調查者所賺取，還是接受家人或親友資助。另一方面，調查顯示，工作10年以上的年輕人中，仍有15.2%處於「暫無存款」狀態；另有近25%的存款不到10萬元，兩者比重合計將近40%。

據解讀，年輕人在步入社會頭幾年的階段，面臨工資下降或裁員風險，導致收入不高。官方數據顯示，2022年中國全國平均工資（不分年齡）為10萬3762元，按月計算約8647元。而對照人力資源平台智聯招聘發布的調查報告，2021年畢業的大學畢業生平均期望月薪為6996元，實際月薪僅5688元。這說明中國年輕人的收入普遍低於全國均值，與期望存在較大差距。此外，大城市工作的年輕人在面臨高昂房租、物價和交通費用的同時，還要面對社交場合和網路上的消費誘惑和比較心理，加上當今年輕人儲蓄意識相對較弱，皆是存款不多的原因。