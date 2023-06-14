從江蘇搭高鐵去上海存錢？降息潮下「存款特種兵」逐利而奔

內地繼「旅遊特種兵」爆火後，近日又掀起「存款特種兵」風潮。「存款特種兵」模式以年輕人群體為主，哪裡存款利息高就去哪，專程去存錢，速戰速回，故在網上被稱之為「存款特種兵」。



近期，內地各大銀行迎來一輪降息潮。中國工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行等六家中國國有大銀行，6 月 8 日集體宣佈下調人民幣存款掛牌利率。而中國國有大行上一次下調存款利率是 2022 年 9 月，距今還不到一年。

有內媒援引分析人士說法指出，當前中國貨幣政策「以我為主」的大格局未變，降息與否取決於經濟表現。人民幣貶值或加速資本流出。（資料照片）

受到三年冠病疫情帶來的影響，中國經濟面臨通貨緊縮風險，存款不斷降息，也使得中內地民眾消費趨向保守，較多將剩餘資金存入銀行，推動銀行存款大幅度增長，尤其是存款定期化趨勢愈加明顯，長期限存款佔比越來越高。部份觀點認為，銀行下調存款利率，可以鼓勵消費者將錢用於支出而非存起來，進而提振中國經濟。

低息政策影響到一般存戶層面，也興起了一波過去為有的反應。3 月以來，有不少來自江蘇各地的網民在社交平台分享自己搭火車去上海存款的經歷。但這些江蘇客戶在上海選擇的銀行並非上海本地的銀行，而是他們本省的江蘇銀行在上海的營業據點，因為江蘇銀行在江蘇區域內的三年期定存利率只有 3.1%，而在上海可達 3.5%。

細究這區區0.4 %的差距意味著 1 萬元人民幣的存款 1 年的利息就多 40 元人民幣 ( 以下同 )，3 年下來就是 120 元。而這些客戶一般都會存 20 萬元以上，三年到期時能多出 2400 元利息，如果存 100 萬元，就會多出 12000 元。

內地網民曬圖稱，自己專門坐高鐵從江蘇去上海存錢，並曬出在當地銀行辦理存款的存單。（截取自小紅書）

除了江蘇銀行在江蘇的利率不如外地高，也有網民反映，成都銀行在成都的利率也不如重慶高﹔重慶銀行在重慶的利率又不如成都高，促使部份存戶跨城去存款。

對於低息潮下「存款特種兵」應運而生，不少內地網民認為這樣並不劃算，因為路費和成本就很高；但也有網民表示，跨地區存款看著捨本逐末，但積少成多，長年累月下去也是一筆不少的錢。

西媒引述香港大學經管學院教授陳志武說法報道，指在過去一年，內地消費信心下降，尤其指涉內地個人和企業的信心，「當人們對未來感到不確定時，他們的第一反應是存錢」。而當下的「存款特種兵」的存錢模式，也或是內地年輕人群體的無奈選擇，即使知道存款會因為貨幣貶值而失去購買力，也知道千里迢迢存款的意義不大，但跑外地存款一次多賺個幾百塊錢幾千塊錢，至少對「存款特種兵」群體來說更有安全感。