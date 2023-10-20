百萬網紅羅大美遭撕票藏屍　朋友指他曾借錢救人：有錢遭熟人嫉恨

10月18日，河南南陽百萬粉絲網紅羅大美遇害引發關注。10月19日，一位羅大美多年的朋友李女士介紹，羅大美在南陽購買了三套房子、一輛車，經常發佈購買玉器、黃金的資訊，有可能是「露富」遭到熟人的嫉恨因而遇害。



羅大美是一位在擁有百萬粉絲的反串網紅，以男扮女裝成偽娘而為人熟悉。他所扮演的女角不僅嬌媚可人，且私底下也有一股女人風采，

蘭花指也是個人標誌性的手勢之一。羅大美生前除了接一些商演外，也會經營直播帶貨。7月初，羅大美指有要事，告知家人需要外出。到了8月底，家人仍未有羅大美消息，認為有可疑，逐報警。報警後大約一星期，警方在9月初在南陽一個被稱為「紅薯窖」的地底儲物洞，找到羅大美的屍體。另有消息指，案發於7月6日至7日。

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翻看其視頻帳號，他曾在2020年左右購買了一輛保時捷，此後的時間也經常刻意展示自己的座駕，也上傳了一張胸前配戴大塊翡翠的照片。

「人是挺不錯的，願意幫助朋友和他人。有一次，一個網民稱女兒生病要錢用，他借給對方2萬元。」李女士說道。

在不幸遇害的消息傳出後，配合最新友人李女士的說法，不少悼念羅大美的網民感慨「仇富的嫉妒心太可怕了，別人才不管你有多辛苦才有錢的，熟悉的人、親戚最不能接受你有錢」。

據南陽警方透露，三名疑犯已到案。涉案者為羅大美熟悉的人，他們騙羅大美到南召縣，敲詐大筆金錢後便殺人滅口再藏屍。至於網傳羅大美被人分屍，警方指消息不實，案件仍在調查中。