百萬網紅遭同學勒索200萬　撕票後藏屍地窖　官方：3嫌疑人已被捕

《新京報》報道，10月18日，河南南陽一名擁有百萬粉絲的網紅「羅大美」遭同學綁架殺害引發關注。今年7月初「羅大美」自稱要出去「躲躲」後再無消息；8月底其家人發現異常後報警，9月初其遺體在當地一個紅薯地窖中被發現。目前，官方表示該案3名嫌犯已落網，他們綁架「羅大美」後，轉走銀行卡約200萬元人民幣，殺人藏屍地窖。



據悉，「羅大美」實名為尚某某，30多歲單身，畢業於南陽一所戲劇學校，生前他在短視頻平台上自稱老家在許昌禹州。羅大美在戲劇學校就讀時學習女聲，畢業後曾作為演員在南陽文化宮工作。短視頻興起後，「羅大美」男扮女裝飾演「比女人還漂亮」的古裝美女，走紅網絡後在各大平台擁有近300萬粉絲。7月5日起，羅大美的帳號停止更新。

一位「羅大美」的好友介紹，羅大美為人很好，賺錢後開美妝工作室，資助家人、幫助朋友、熱衷公益。2021年7月，河南多地遭遇洪水，羅大美捐款捐物；2023年5月，他還捐款1萬元人民幣幫助一名患有尿毒症的男孩。捐款後，羅大美發文稱，「不管命運如何安排，我們依舊要堅強生活。」好友表示，「他沒想到沒錢人會害他一把。」

知情人士稱，7月9日，羅大美發出最後一條朋友圈。「羅大美」親屬透露，今年7月羅大美稱要出去「躲躲」後失聯，「他說他有事，讓我別發訊息，我就沒有再發過訊息。據說那時給我們回訊息的人，已經就不是他本人了。」

8月，親屬發覺事情蹊蹺後報警。「監控發現他的車出現在南召縣的路上，所以聯繫當地公安。報警一周有了結果，疑似在紅薯窖內發現屍體。」親屬表示，「羅大美」生前承擔了大部分家庭支出，遇害前被嫌疑人綁架並勒索200萬元人民幣。

親屬表示，希望嚴懲犯罪嫌疑人，讓逝者盡快入土為安，「律師告訴我們，行兇前嫌疑犯敲詐了200萬元，希望嚴懲三個兇手，追回贓物。」

「羅大美」遇害事件在網絡引發各種傳聞，有傳因羅大美「炫富」，遭到3名是其同學的嫌疑人妒忌，因此將羅大美毀容分屍殺害。

對此，南陽官方表示案件屬實，目前三名嫌疑人已全部到案。嫌犯為羅大美熟人，案發時將其騙至南召縣實施綁架，勒索其大額資金後，又將羅大美殺害藏屍。不過，網傳被害人遭分屍為不實訊息，目前案件偵辦及追贓物工作正在進行中。