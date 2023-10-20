有片｜青島啤酒工人疑似在原料倉小便　疑點重重監管部門調查中

10月19日，有內地網民發佈影片稱，山東青島啤酒三廠，有一工人爬進原料倉小便。消息傳出後，監管部門回應稱已前往調查。



內媒《大皖新聞》報道，平度市市場監督管理局食品生產安全監管科一名工作人員今（20）天早上表示網傳影片之前沒有看到，具體相關情況將進一步落實。隨後，該工作人員又稱，目前局裡已經安排工作人員前往現場調查，此事由市局來直接處理。

與此同時，針對網傳影片掀起輿論抨擊，青島啤酒三廠辦公室工作人員向媒體表示，沒有關注到網傳影片情況，將問問相關人員瞭解此事。

影片流出後，內地網民反應可想而知，紛紛炮轟該工人「該死」，戲稱「喝酒的和不喝酒的看了都沉默了」、「一泡尿，尿黃了一個企業」；但也有警醒的網民提出質疑，認為影片拍攝角度像是事先準備好後的拍攝，該工人還故意避開鏡頭小便，似知有人拍攝，懷疑是商業競爭的惡意陷害，呼籲相關單位仔細調查。

據天眼查顯示，青島啤酒股份有限公司青島啤酒三廠成立於2012年，位於山東省青島市，是一家以從事酒、飲料和精製茶製造業為主的企業。

網民點睇：

一泡尿毀了幾十億，這工人真的坑。

喝酒的和不喝酒的看了都沉默了。

不懂就問：啤酒本身是屬於尿黃色的嗎？

哈啤酒的，這味兒夠正宗吧！

有沒有一種可能這是故意栽贓陷害呢？

哪有人爬這麼高為了尿尿還在監控底下？

