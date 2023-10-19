千億富三代鄭志雯同百億名媛閨密遊上海　街邊食燒烤飲啤酒超貼地

「香港四大家族」之一鄭裕彤家族涉足房地產、酒店、珠寶等行業，家族第三代傳人鄭志雯（Sonia）現時掌舵集團的酒店業務，擔任瑰麗酒店（Rosewood）集團首席行政總裁，家族擁有千億身家。近日鄭志雯與幾位閨密一起去了上海旅行，曾昭怡在社交平台曬出合照，並寫道：「三五知己齊聚上海，路邊小店快樂擼串。上海朋友帶我們去擼串！第一次和閨蜜們在路邊擼串，吃着聊着天，世間萬物，唯美食與愛不可辜負，️美食中，必不可少的定是燒烤。」

鄭志雯（右二）與幾位閨密一起去了上海旅行。（小紅書圖片）

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鄭志雯（圖中）是富商鄭裕彤的孫女，亦是新世界發展主席鄭家純的長女，畢業於哈佛大學應用數學和經濟學系，進入家族企業工作後即成為集團酒店事業「揸Fit人」。（IG@soniacheng_rosewood）

相中所見，她們一行五人原本在街邊燒烤檔等位，之後更自己搬凳到一邊擺枱坐低，更笑言：「you DIY your own VIP table by the roadside! 」實行自製VIP位！見她們直接在街邊的枱凳坐低，大啖食燒烤飲啤酒，但其實她們位位都身價不菲，當中包括百億富商曾文豪大女曾昭怡、林青霞繼女邢嘉倩、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等，吸引不少網民留言：「後面的人沒留意到他們嗎？幾個世界級香港頂級富婆名媛來了」、「終於有土豪小姐姐同款宵夜了」、「一下子好接地氣」、「這不是瑰麗的老闆娘嗎」？

街邊食燒烤！（左起佳士得美術學院亞太區總監毛國靖、鄭志雯、林青霞繼女邢嘉倩、百億富商曾文豪大女曾昭怡）（小紅書圖片）

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