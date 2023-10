千億富三代鄭志雯同百億名媛閨密遊上海　街邊食燒烤飲啤酒超貼地

「香港四大家族」之一鄭裕彤家族涉足房地產、酒店、珠寶等行業,家族第三代傳人鄭志雯(Sonia)現時掌舵集團的酒店業務,擔任瑰麗酒店(Rosewood)集團首席行政總裁,家族擁有千億身家。近日鄭志雯與幾位閨密一起去了上海旅行,曾昭怡在社交平台曬出合照,並寫道:「三五知己齊聚上海,路邊小店快樂擼串。上海朋友帶我們去擼串!第一次和閨蜜們在路邊擼串,吃着聊着天,世間萬物,唯美食與愛不可辜負,️美食中,必不可少的定是燒烤。」

鄭志雯(右二)與幾位閨密一起去了上海旅行。(小紅書圖片)

鄭志雯(圖中)是富商鄭裕彤的孫女,亦是新世界發展主席鄭家純的長女,畢業於哈佛大學應用數學和經濟學系,進入家族企業工作後即成為集團酒店事業「揸Fit人」。(IG@soniacheng_rosewood)

相中所見,她們一行五人原本在街邊燒烤檔等位,之後更自己搬凳到一邊擺枱坐低,更笑言:「you DIY your own VIP table by the roadside! 」實行自製VIP位!見她們直接在街邊的枱凳坐低,大啖食燒烤飲啤酒,但其實她們位位都身價不菲,當中包括百億富商曾文豪大女曾昭怡、林青霞繼女邢嘉倩、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖等,吸引不少網民留言:「後面的人沒留意到他們嗎?幾個世界級香港頂級富婆名媛來了」、「終於有土豪小姐姐同款宵夜了」、「一下子好接地氣」、「這不是瑰麗的老闆娘嗎」?

街邊食燒烤!(左起佳士得美術學院亞太區總監毛國靖、鄭志雯、林青霞繼女邢嘉倩、百億富商曾文豪大女曾昭怡)(小紅書圖片)

