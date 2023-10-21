青島啤酒「尿倉」案情逆轉　廠方稱原是世界級智慧化工廠力挽民心

知名啤酒品牌青島啤酒近日深受網上一段影片謠傳，指有工人在原料倉裡小便，重創品牌聲譽。在廠方封存該批麥芽、報警調查的同時，事件在21日出現驚人轉折。有內媒引述知情人士透露，根據初步調查，影片拍攝場地並非網上謠傳的在青島啤酒原料倉庫，應為某物流承運商的運輸車輛車廂。報導還稱，網傳涉事人員也非青島啤酒的員工，而是外包勞務合作公司的裝卸工，但影片拍攝動機尚不清楚。



隨著影片在網絡上流傳甚廣，為回應輿論焦慮，青島啤酒20日緊急發聲明表示高度重視，表示第一時間已向公安機關報警，公安機關已介入調查，並稱該批麥芽已經全部封存，公司繼續加大管理力度，確保產品質量，歡迎廣大消費者監督，意圖力挽狂瀾，為流失的信任止血。

青島啤酒官方微信公眾號也對青島啤酒三廠多加介紹，指近五年來，青島啤酒三廠經歷了多次升級，年產能從2018年的75萬千升躍升至2022年的120萬千升，躋身世界級工廠，據稱「是亞洲單體規模最大、生產效率最高的世界級智慧化工廠」。

根據內地網上流傳的影片，畫面顯示，在山東省青島市的青島啤酒三廠，一名頭戴黃色安全帽、身穿藍色工作服的男子翻越了原料倉的倉壁之後，隨後拉下褲子的拉鍊就地小便。影片流出後，即在內地網上炸鍋，網友紛紛留言戲稱，「喝酒的和不喝酒的看了都沉默了」、「一泡尿，尿黃了一個企業」。

青島啤酒位列內地啤酒企業前三，2023年上半年，青島啤酒創造營業收入215.9億元人民幣。（青島啤酒官網）

不過也有網友即刻質疑，影片拍攝畢竟還隔著一段距離，認為動作看起來是小便，但對地點是否在啤酒原料倉存疑。但也有陰謀論認為，影片拍攝角度精準、男子還故意避開鏡頭小便，疑似知道有人在拍攝，懷疑是商業競爭的惡意陷害。

直到次（21）日，內媒《上海第一財經》獨家引述知情人士說法，揭露初步調查，指青島啤酒原料倉庫並非影片拍攝案發地，應為某物流承運商的運輸車輛車廂。同時，網傳涉事人員也非青島啤酒的員工，而是外包勞務合作公司的裝卸工，但影片拍攝動機尚不清楚。