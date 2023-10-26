浙江婦日飲3杯咖啡持續30年　終骨質疏鬆導致髖部骨折

浙江一名56歲鄭姓女子十分痴迷喝咖啡，平均每天3杯咖啡，且持續喝了30年。詎料這個習慣近日卻令她髖部骨折，不得不到杭州的浙江省人民醫院接受手術，也令她決定忍痛戒掉咖啡。



據了解，鄭女因工作原因常要開會、熬夜，遂養成喝咖啡的習慣。可在日前，正在洗澡的她不慎滑倒，臀部落地，髖部出現劇痛，無法行走，於是在浙江省人民醫院就醫。磁共振檢查顯示，其髖部的左側股骨頸骨折，需接受閉合復位螺釘內固定術，之後症狀緩解。期間，骨密度檢查結果顯示，鄭女有骨質疏鬆，其中右側股骨頸、全髖、腰椎骨密度的T值分別為-3.1、-2.8、-2.5（骨質疏松診斷標準為T值≤-2.5）。

之所以有骨質疏鬆，醫生判斷與鄭女長期喝咖啡有關。江省人民醫院望江山院區的邊平達主任醫師表示，少量喝咖啡對骨骼健康影響不大，但長期過量飲用，就可能誘發或加重骨質疏鬆，增加髖部骨折風險。而髖部骨折更被稱為「人生最後一次骨折」，是患者致死、致殘的主要原因之一。公開資料顯示，髖部骨折後1年內，約有兩成的患者死於肺部感染、下肢深靜脈血栓等併發症，約50%遺留不同程度的功能障礙。