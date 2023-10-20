港人北上添新｜南山咖啡節本周開幕　頂級賽事、市集齊聚人才公園

10月21日至10月24日，由南山區工信局主辦的「咖X咖X（KāChāKāChā）」2023深圳灣咖啡文化周正式登陸深圳人才公園，活動將由際頂級咖啡賽事、咖啡市集，及咖啡沙龍等組成，邀香港「咖啡星人」來人才公園求賢閣感受「咖啡+」的無限可能與快樂！



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咖啡X調飲專家：世界頂級咖啡賽事（World Barista Championship，WBC）首進深圳

活動時間：10月21日-10月22日，9:30-18:30

作為全球咖啡師最高水準的競賽活動、全球咖啡產業最受關注的比賽之一，由世界咖啡活動委員會舉辦的世界咖啡師大賽（World Barista Championship，WBC）中國區選拔賽首進深圳。自開辦以來，比賽推廣了更具品質、更富創意、更具態度的咖啡走向消費者，從咖啡專業級角度為深圳灣咖啡文化周定下品味之調。

10月23日-24日9:30-18:30，在深圳人才公園求賢閣二樓還有第十一屆潮飲大賽大灣區分區賽，近距離圍觀一杯特調如何誕生。

咖啡X活動市集：一場咖啡市集讓你喝遍咖啡百味

活動時間：10月21日-10月22日，9:00-21:00；10月23日-10月24日，12：00-19：00

INPASSION、豆舞、鵲什……20+寶藏咖啡品牌入駐，讓你一站式喝遍南山精品咖啡！

現場還有全自動拉花機器人展示「咖啡X硬科技」，兩台越疆CR3協作機器人配合，可自動化實現取杯、咖啡製作、咖啡拉花、出杯、清洗消毒全流程，無需人工參與，復刻專業咖啡師的拉花手藝。

咖啡X商業菁英：一場精英沙龍揭秘咖啡產業鏈

活動時間：10月22日，14:00-16:00

一杯日常飲品可以成為一個亮眼的文化符號，更能帶動起一條活躍的產業鏈。從非洲衣索比亞種植園裡的豆子，到南山咖啡店裡的一杯香濃拿鐵，咖啡業大咖們帶你走進產業鏈全景，聊聊咖啡貿易、品牌建立、消費趨勢那些事。

咖啡X商業菁英，揭秘咖啡產業鏈。

咖啡X南山店舖：一張咖啡地圖串聯南山「咖味」

10月21日將發布南山「咖啡地圖」；紙本可於現場領取；電子版將同步在「Voyage新旅行」公眾號平台發布。

聯合Voyage新旅行推出南山咖啡特刊，網羅最潮最酷的深圳咖啡生活方式，了解新銳南山咖啡主理人的品味和品牌主張，地圖帶你走進藏在南山大街小巷的寶藏咖啡店。

生活中有無數值得用相機「咔嚓咔嚓」記錄下來的瞬間，當「咔嚓咔嚓」遇上咖啡，則碰撞獨屬於南山咖啡的「咖X咖X」文化體驗。這個周末，北上南山加入「咖X咖X」2023深圳灣咖啡文化周，遇見咖啡的無限種可能。

本次活動將由南山區聯合Voyage新旅行推出南山咖啡特刊。

咖X咖X｜ 2023深圳灣咖啡文化周來了！