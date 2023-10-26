獨子剛去世　老翁再目睹老婆執花生捲進收割機絞死　絕望趴地痛哭

河南周口10月23日發生一起意外。當地一老婦在田裡尾隨收割機撿拾遺落地上的花生，卻意外被收割機捲入，收割機瞬間把老婦絞死。拍攝影片的目擊者驚呼，「都絞碎了，我都不敢過去看！太嚇人了！」



據同村村民透露，當時老婦和丈夫一起撿花生，老人看到妻子被絞死傷心地趴地痛哭，村民表示已經報警，「看了很心疼，老兩口的兒子今年也因意外去世。」



網傳影片顯示，10月23日，鄲城縣巴集鄉魏塚村一名老婦在撿拾花生時發生意外，被捲入旋耕收割機當場身亡，其丈夫在身邊趴地哭泣。

一名在當地從事旋耕機駕駛的車主表示，每年農耕季節很多村民會去地里撿拾農作物，司機在駕駛機器作業時存在一定盲區，所以駕駛員要注意觀察。網傳另外一段影片顯示有個開著收割機的司機現場給在收割機後面撿拾花生的村民們下跪，該司機表示，「花生隨便撿，只怕收割機碰到人，負不起這個責任。」

10月23日下午，巴集鄉政府工作人員表示，當天上午接到電話瞭解這一情況，已經向領導匯報，目前正在處理此事。

網民點睇：

苦難專找命苦的人，話說回來等機器走遠再撿不好嗎，周圍人靠的這麼近多危險。

慘不忍睹。

是貧窮導致的愚昧，貪婪，老人們這種急於去哄搶田地裡遺漏的花生，何嘗不是以前生長在物質匱乏年代時遺留下來的刻板行為呢。

至少也要別人機器收割好你弄點落下的差不多得了 別人機器都還沒收割就跑進去。

