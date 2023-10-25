54歲父勇救落水者體力不支俱溺亡　揭心酸隱情：16年前兒子曾溺亡

據內媒《橙柿互動》報道，10月17日，在珠海務工的54歲湖南人曾維龍偶遇落水者，隨後勇敢跳河施救，無奈體力不支，最終與落水者均溺亡。據其親屬透露，曾維龍的第一個孩子在16年前落水，因無人施救而溺亡，年僅12歲，「（他救人時），或許是想到了16年前自己那個落水無助的兒子」。



據報道，曾維龍是湖南邵陽人，1999年來到珠海，一直從事裝修木工，晚上開網約車補貼家用，和妻子在珠海養育三個孩子。救人前不久，曾維龍剛陪母親過完80歲生日。

曾維龍的親屬表示，16年前，曾維龍的一個孩子就因溺水無人施救死亡，那個孩子才12歲，「16年過去，如果這個孩子還在，應該已經成家了。」

曾維龍救人畫面。（橙柿互動）

據另一位和曾維龍一同救人的33歲廣東茂名外送員鄒立彬描述，他發現有人落水後立刻報警，接著趕到落水者的位置找救生圈，回來看到曾維龍把手機和錢包遞給他，自己跳河救人。他找到救生圈後，曾維龍已游出去30多米，追上落水者，但已經體力不支。他拿著救生圈快游到二人位置時，「只差五六米吧，曾大哥和落水者一起沈下去了。」他到達位置繼續搜尋，但已經找不到二人。

事發後當日晚上11時許，珠海藍天救援隊在南屏鋼便橋附近找到2具遺體，經家屬辨認，確認死者分別是張某和曾維龍。經珠海警方審核，曾維龍和鄒立彬奮不顧身、積極救人，正按照程序公示確認二人為見義勇為人員。相關外賣平台表示，將為鄒立彬頒發獎金、錦旗和證書，以鼓勵其在他人危難時刻伸出援手的行為。

網民點睇：

他希望兒子溺水的時候也有人能夠奮不顧身的去救一救



他是在救當年的兒子[悲傷]也在拯救這些年的自己



這是什麼人間悲劇…



我相信他救人的時候，滿眼都是他07年溺水小孩的身影



他不想世界上多一個他這樣的爸爸



河道多放點救生圈

