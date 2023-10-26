神舟十七號成功發射｜航天員出征前早餐食乜？好味又有好意頭

北京時間10月26日11時13分59秒，中國神舟十七號載人飛船在甘肅酒泉衛星發射中心順利發射，搭載湯洪波、唐勝傑、江新林3名太空人組成的「最年輕」乘組，發射任務取得圓滿成功。太空人「飛天」前，早餐都食乜？



據介紹，在乘組早餐中，提供了名為「成功包」的早餐，寓意「包成功」的好意頭，包子有酸菜牛肉餡、胡蘿蔔雞蛋餡等，包裝盒上寫有「圓圓滿滿」等祝福語，在細節處體現對三位航天員及中國載人航天事業的美好祝願。

三位航天員中，湯洪波出生於1975年10月，曾於2021年作為首批執行太空站階段飛行任務的太空人乘組成員。唐勝傑1989年12月出生為甘肅定西人，江新林1988年2月出生河南杞縣人，2人皆是解放軍太空人大隊四級航天員，空軍中校軍階。本次執飛的太空人乘組是太空站建造任務啟動以來，平均年齡最小的太空人乘組。

▼神州十七號乘組▼

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早上8時20分，神舟十七號載人飛行任務航太員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行，其後三名航天員從問天閣出發前往發射地點，進入返回艙準備發射。

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上午11時13分59秒，火箭點火升空。11點32分，神舟十七號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。