2歲女童遭狗咬成重傷掀民憤「殺狗潮」　貴州5月小柯基遭鐵鍬打死

四川日前發生一宗洛威拿犬將2歲女童咬成重傷的事件，致各地政府著手管理犬隻，惟民間情緒難耐，掀起偏鋒「殺狗潮」。最新一宗案件發生在10月23日，一名男子聲稱社區內的柯基犬撲向他女兒，便拿鐵鍬將狗活活打死，但該隻柯基據悉只有5個月大，根據影片顯示，當時柯基已經沒有反抗能力，男子持續攻擊牠致死，引發內地兩派網民爭議。



綜合陸媒報道，四川成都崇州10月16日發生一起犬隻襲擊事件，2歲女童被洛威拿犬咬成重傷，好在經過多天搶救，已從加護病房轉入普通病房。傷人的洛威拿犬當晚10時被捕獲，次（17）日其唐姓飼主則因涉嫌過失致人重傷，被公安機關拘留，依《刑法》規定，唐姓飼主恐被處3年以下有期徒刑或拘役。

事件爆發後，四川射洪市公安局發布加強養犬管理通告，要求飼主需到派出所登記犬隻，並明令禁止飼養烈性犬、成年超過35公分高的大型犬。各地政府也紛紛跟進嚴加管制犬隻，未圈養、拴養的犬隻只要出現在公共場所無人看管，一律視為流浪狗進行捕捉，一切後果由飼主自負，或遛狗不牽繩得直接用抄網網住並交還飼主。

就在各地方政府嚴加管制犬隻的同時，內地民間也意外掀起了「殺狗潮」，甚至傳出有貓糧、狗糧被惡意下毒情事發生。19日四川樂山市有社區委員會人員硬闖民宅，將居民飼養的寵物犬當作流浪狗強行帶走；浙江杭州有房東將租客2隻合法登記的寵物狗打死、分屍；20日重慶對外經貿學院一名學生遭流浪狗追趕，校內保全發現後驅趕流浪狗，卻在過程中有「不當行為」導致該犬隻死亡；21日遼寧一所大學的保全將流浪狗吊在樹上，導致其被活活勒死。

近日傳出有貓糧、狗糧遭不肖人士下毒事件，甚有貓隻因此死亡，一寵物飼料公司直接發布消息，稱在快遞運送過程去除「寵物」、「貓糧」、「狗糧」字樣，避免風險。（誠實一口官網）

最新一宗案件發生在23日貴州貴陽花區溪北街道朝陽社區，一名男子在小區內持鐵鍬將一隻柯基犬打死，24日該名男子到案，供稱送女兒上學的時候，柯基上前撲向他女兒，所以才會打狗，他也在網絡上發聲明，表示女兒已經被小區的狗攻擊多次，甚至有沒栓繩的大型犬，他實在是忍無可忍，「我作為一名父親，我保護我女兒有錯嗎？」

據瞭解，該隻柯基犬名為「一休」，5個月大，飼主說法稱犬隻活潑、親人且從來沒有傷害過別人，平時帶狗出門都會牽繩，碰到不喜歡狗的人也都會自動躲遠。事發當天一休原本是被關在家中頂樓的籠子中，一大早被不明人士放了出去，她發現後不久，就收到一休被人打死的噩耗，要求打死一休的男子拿出女兒被攻擊的證據。

而根據內地媒體流出的監視畫面，可以看到一休走在社區中，一旁有不少大人小孩，但一休沒有什麼激動的樣態，下個畫面就是一名男子拿著鐵鍬走向一休，當著小孩的面狠狠地重擊一休多下，一休倒在地上明顯沒有反抗能力，男子再把牠鏟起帶到別處。對此，公安機關已立案調查。