四川2歲女童遭洛威拿撕咬重傷　警方：將對狗主人採取刑事措施

昨日（16日）四川崇州市一名2歲半女童遭大型犬洛威拿撕咬受重傷，引發輿論關注，當地警方、物業等各部門尋找傷人犬。

今日下午17時，崇州市聯合調查工作組發布情況通報，表示傷人犬及其主人已被找到，將對黑洛威拿犬主人唐某依法採取刑事強制措施。



通報表示，經查明，10月16日7時20分，兩隻涉事犬隻竄入事發小區，8時許發生傷人事件。8時20分，涉事白色拉布拉多犬於現場捕獲，21時許犬隻主人賈某到案。22時許，傷人黑洛威拿犬被捕獲；10月17日3時許，黑色洛威拿犬主人唐某到案。目前，警方已對此事件立案偵查，並對黑洛威拿犬主人唐某依法採取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。

警方通報表示，將對狗主人採取刑事措施。

目前，受傷女童已於轉至華西醫院，由醫療專家組進一步治療，生命徵象平穩。工作組將持續做好女童醫治和關心關懷等工作。

昨日網傳影片顯示，一隻黑色大型犬撕咬一名穿白衣的女童，女童倒在草叢中已無力反抗。一名疑似家長的黑衣女性趴在地上試圖從狗嘴裡救下女童，清潔工拿著拖把驅趕黑狗。過程大約持續1至2分鐘，期間還有一隻白色狗在旁邊，其後2隻狗逃跑，家長抱著孩子坐在草坪上無助痛哭。

當地醫院接診醫生昨日表示，女孩全身多處有​​撕咬傷，CT顯示腎臟挫裂傷，右側肋骨骨折。