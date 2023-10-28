重慶二民營醫院騙保3.3億元　院內流程全造假　發米油吸九千會員

重慶市公安局發佈打擊欺詐騙保犯罪專項整治行動「3．10」專案消息，重慶警方糾舉犯罪團夥涉嫌詐騙國家醫保基金共計3.3億元（人民幣，下同），共抓獲犯罪嫌疑人143人。



內媒《澎湃新聞》報道，今年2月，重慶警方接到重慶市審計局移送線索：永川臥龍醫院涉嫌通過虛構虛增患者用藥，騙取巨額國家醫療保險基金。因涉案金額巨大、案情複雜，市公安局第一時間成立「3．10」專案組，開展案件偵辦工作。

重慶市榮昌區公安局常務副局長李興紅透露經查過程，指臥龍醫院由犯罪嫌疑人王某投資成立，王某聘請犯罪嫌疑人羅某擔任臥龍醫院院長。王某、羅某等人從2016年開始透過組織永川臥龍醫院職工介紹親戚朋友、掮客招攬、鄉鎮衛生院轉診等渠道，大力發展「家庭醫生會員」達9000餘人，以發放米、油等「贈品」為誘餌，不定期開會籠絡會員，宣傳每年住院一到兩次，只需花費300至500元就可以「包干治療」。

不肖團夥以發放免費米油籠絡會員，以圖騙取國家醫保基金，圖為涉事永川臥龍醫院。（翻攝微博）

同時，團夥要求醫技科室和治療科室醫護人員偽造各類檢測報告、病歷，並將偽造的住院治療費用單據上傳至醫保審核系統，累計報銷醫保基金4.9億元，其中涉嫌詐騙醫保基金2.3億元。後羅某因分紅問題與王某產生分歧。

與此同時，當地另一家經營情況不佳的民營醫院大康醫院也邀請羅某出任大康醫院院長。自2019年開始，羅某等人以同樣手段發展「久安會員」達4000餘人，組織永川大康醫院醫護人員以相同手法詐騙國家醫保基金，累計報銷醫保基金2.2億元，其中涉嫌詐騙醫保基金1億元。

不肖團夥以發放免費米油籠絡會員，以圖騙取國家醫保基金，會員人數竟達4000餘人，圖為涉事大康醫院。（翻攝微博）

直至近期，重慶公安專案組集結300多名警力，一舉抓獲該案組織策劃者、核心骨幹、財務人員和各層級涉案人員143人，查封房產80餘處，查封車輛7台，查處涉案資金8300餘萬元。

李興紅表示，今年3月，榮昌警方接到上級下發的核查永川大康醫院涉嫌詐騙醫保線索指令後，立即組織力量開展初查工作，發現在大康醫院有住院記錄的多個市民醫保賬戶報銷數據異常，不符合正常用藥需求，存在詐騙醫保重大嫌疑。

根據羅某供述，自言涉事醫院組織嚴密、分工明確，為騙取醫保基金非法牟利，醫院內部全流程造假，市場部以硬性指標拉病人、找資源，對外宣傳為老年人辦理會員免費體檢，實則為獲取醫保信息後詐騙國家醫保基金。

不肖團夥以發放免費米油籠絡會員，以圖騙取國家醫保基金，院內不法勾結嚴重，醫療流程全造假，圖為涉事永川臥龍醫院。（翻攝微博）

醫院方面則要求職工每月須介紹1至5名病人住院治療，並推行獎懲機制，未達標罰款50元至100元；醫生負責虛開、多開藥品和診療檢查項目、造假病歷、多開住院天數空掛床位；檢驗科負責修改病人檢查係數指標，從而達到騙取病人辦理住院的目的；護理部負責偽造護理記錄、虛假執行醫囑、虛假計費、回流多開藥品、耗材；院辦負責醫保病歷整理，申報國家醫保資金，詐騙所得醫保基金除用於支付醫院日常運行成本外，全部用於股東分紅、市場部提成等。

據群眾李女士講述，2019年其偶然聽聞大康醫院在給中老年人發米發油，遂邀約幾名朋友一起到醫院瞭解具體情況。院方宣傳，只需用醫保卡註冊醫院會員，就可以每年進行一次免費常規體檢，輸免疫球蛋白等營養品只要兩三百元錢，生病住院花幾百塊錢即可包干治療，出院不交任何費用等福利。會員註冊當天即可進行免費體檢並領取食用油一瓶，體檢完成幾天後即可使用醫保卡到院領取體檢報告。李女士等人遂使用本人醫保卡辦理了該會員。院方在會員登記時取得老百姓醫保卡資訊後，瞭解到會員的基本身體狀況，隨後將該會員流轉到了各科室進行掛床住院，在領取體檢報告時使用會員醫保卡進行出院結算，以此方式套取了國家醫保基金。

重慶市公安局刑偵總隊總隊長羅鉑鈾表示，截至目前，重慶市公安機關先後偵辦欺詐騙保案件193起，打掉犯罪團夥52個，採取刑事強製措施823人，整治醫療機構40家，追贓挽損1.02億元。