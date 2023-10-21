90後夫妻產下「貓叫兒」夭折　江西兩間三甲醫院產檢不周判賠

江西一對夫妻求子多年未果，前往南昌某三甲醫院求助，經檢查後醫方告知可以備孕，並於該院兩度產檢。不料後於2022年產下一男嬰，出生時出現「貓叫」樣哭聲，被診斷為遺傳疾病「貓叫綜合症」不久後死亡，夫妻二人訴至法院 。判決結果出爐，被告南昌某三甲醫院最終同意賠償原告40000元（人民幣，下同），被告景德鎮某三甲醫院同意賠償原告35000元，雙方達成一致調解意見。



「貓叫綜合症」也稱貓哭症、貓啼症，是一種由於第5號染色體短臂部分缺失所致的染色體結構異常的遺傳性疾病，又稱5p-綜合症。該綜合症主要表現為：患兒在嬰幼兒時期的哭聲似貓叫，其他症狀有特殊面容、智力低下、生長發育遲緩等，無特殊治療方法，預後差，多數無法活至成年。醫學文獻指出，「貓叫綜合症」的發病率非常低，每年出生的活產嬰兒中，約每兩萬至五萬名新生兒之中有一人患有此症。女性患者略多於男性患者。

「貓叫綜合症」是一種由於第5號染色體短臂部分缺失所致的染色體結構異常的遺傳性疾病。（網上圖片）

綜合內媒報道，朱先生與王女士是一對90後夫妻，育有一正常女孩，二人想再生個二胎，但求子多年未果。二人於2021年前往南昌某三甲醫院求醫，進行各種檢查後，醫方告知可以備孕。懷孕後，二人兩次前往該醫院檢查，醫院期間未提示任何問題，並告知可以回當地醫院進行產檢。

此後，二人回到居住地景德鎮市，並在當地某三甲醫院進行產檢，於2022年6月產下一男嬰。因出生時出現「貓叫」樣哭聲，男嬰轉至景德鎮某醫院治療。經檢查並分析，男嬰被診斷為遺傳疾病「貓叫綜合症」，不久後死亡。

為此，夫妻二人訴至法院，要求南昌某三甲醫院與景德鎮某三甲醫院共同賠償兩原告各項損失8萬元。

夫妻二人認為，南昌某三甲醫院漏診朱先生外周血染色體的檢查，作出錯誤醫囑，導致兩人錯誤自然受孕，而景德鎮某三甲醫院亦沒有發現或提示朱先生外周血染色體檢查未做，也未告知夫妻倆需做介入性產前診斷，在兩間醫院共同漏診下，導致錯誤分娩，生下夭折患兒，造成夫妻彼此巨大經濟損失和身心創傷，主張兩間醫院應承擔損害賠償責任。

女性懷孕後，在進行定期產檢之外，平日遇到的各種生理及心理問題，都可以向家庭醫生尋求援助。（圖片：ettoday）

鑑定分析指出，朱姓夫婦首次至南昌某三甲醫院優生優育遺傳門診就診，據門診病歷記載有不良孕產個人史，但醫院未對男方進行外周血染色體核型檢查，並告知孕婦孕期必須進行羊水穿刺產前診斷檢查的重要性等，存在醫療過錯；而景德鎮某三甲醫院在對孕婦王女士全孕期的產前檢查中，存在對不良孕史孕婦未盡到充分告知義務的醫療過錯。

鑑定認為，兩間醫院的上述過錯致使孕婦喪失了適時終止妊娠避免錯誤生產的機會，但據王女士陳述，在孕34周時，景德鎮某三甲醫院主治醫生發現胎兒宮內生長發育遲緩，建議其到上級醫院做進一步檢查，王女士未遵醫囑執行，也錯失了明確診斷終止妊娠的機會，亦應承擔相應責任。

鑑定主張，兩間醫院的醫療過錯在王女士錯誤生產的損害後果中，過錯原因力評定為同等原因。

最終， 南昌市東湖區人民法院經審理認為，針對朱姓夫婦提出的訴訟主張，結合鑑定意見，法官與醫方進行了深入交流，指出原告孕前及產前前往醫院檢查，目的就是為了優生優育，與醫方建立孕前及產前診療服務法律關係，享有優生優育選擇權和知情同意權。醫方在孕前及孕期產檢過程中未盡到充分的注意及告知義務，造成原告懷孕並產下有遺傳疾病的患兒，應承擔相應的賠償責任。

最終，被告南昌某三甲醫院同意賠償原告40000元，被告景德鎮某三甲醫院同意賠償原告35000元，雙方達成一致調解意見。