上海市監局證實調查李佳琦疑涉嫌控價　李：對直播帶貨的熱情不變

近日，京東採銷人員喊話李佳琦「二選一」，呼籲相關部門介入管理「偽全網最低價」，引發關注。10月30日，上海市場監督管理局反壟斷辦稱，「已關注到此事，目前正在調查核實過程中，如果發現違法行為，會進行查處。」李佳琦則透過媒體專訪，自稱對直播帶貨的熱情不變，回應期望看到行業「百花齊放」。



10月24日，京東採銷人員稱京東價低於李佳琦直播價，違反了海氏品牌與李佳琦簽訂的「底價協議」。根據其公開部分律師函截圖，海氏指控京東平台違約修改定價，造成了海氏與其他客戶合作合同中的被動違約，可能觸發巨額賠償風險。

該京東採銷人員則稱，該款海氏產品為京東自營產品，價格低是因為京東自掏腰包進行了補貼，並質疑頭部主播有「二選一」行為，呼籲相關部門介入管理「偽全網最低價」。

對於遭京東採銷人員點名，李佳琦於直播間稱「從未要求品牌二選一」，公司美ONE也發出回應，只「底價協定」是不實消息，直播間的商品定價權在於品牌。海氏方面也表示，沒有任何「底價協議」。

值得一提的是，美ONE直播推廣服務合同」細則遭到曝光。合同中寫道，在保證期限內，品牌需要保證其通過指定達人在本合同框架下雙方約定的所有推廣服務下提供的促銷力度為保證期限內在保證範圍內的同等條件下最大力度。

如若違約，品牌需要向消費者退還五倍差價，並向美ONE賠償違約金人民幣200萬元，並承擔由於退還差價發生的一切費用和損失。

李佳琦以直播的專業、負責、真誠受到內地許多女生喜愛。（圖 / 資料圖片）

此宗涉及品牌、平台與主播等多方的糾紛，有關商品價格遭個別壟斷的討論此起彼落，上海市市場監督管理局反壟斷辦工作人員30日做出回應，證實已關注到此案，目前正在調查核實過程中，如果發現違法行為，會進行查處。

身陷輿論漩渦的李佳琦則透過媒體專訪，回應備受關注的直播間低價、身份是否發生轉變等話題。在內媒《中新經緯》的專訪中，李佳琦以：「價格是大促期間大家都很關心的一個重要因素，但並不是唯一因素」，回應關於「最低價」爭奪的看法。

李佳琦認為，直播間的價值在於能否為使用者輸出有用的內容，包含商品是什麼？怎麼用？怎麼買？這是最核心的。

中國大陸直播一哥李佳琦，微博坐擁近3000萬粉絲，每次直播銷售額都相當驚人。（網絡圖片）

李佳琦表示，消費者近年來越來越注重實用主義，消費行為也更加理性，不再盲目跟風。「一直以來，消費者對產品貨真價實、物美價廉的需求未發生改變」，李佳琦認為，這反向要求帶貨主播需堅持為消費者爭取更貼合實際需求的「好物」和「好價」，「優中選優，精中選精」，才能發揮直播間的核心價值和功能。

席間談到個人的「變與不變」，李佳琦坦言，直播帶貨這麼多年以來，他對於分享的熱情、對於直播事業的熱愛並沒有改變，他所能感受到的最大變化是身上的責任越來越大了，面對團隊以及直播間用戶的期待，李佳琦表示只有不斷成長，嚴格要求自己，才能不辜負大家對李佳琦直播間的信任。