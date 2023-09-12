「帶貨一哥」李佳琦再翻車　哭腔道歉怎奈誠意不足

擁有數千萬粉絲、年銷售額高達近二十億元人民幣的內地帶貨網紅李佳琦，因為在直播中回懟粉絲工作不夠努力活該受窮而陷入公關危機。

在日前的一場網絡直播中，當有粉絲嫌李佳琦推薦的產品價格太貴，李佳琦脱口而出「有的事後找找自己的原因好吧」，「這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作」。

在某些邏輯自洽的特定角度下，李佳琦的回懟其實是對的，至少有其能自圓其說的道理。但是，在中國經濟遭遇幾十年罕見的歷史低谷，很多人不少因為工作不努力，而是因為大環境不好收入下降或失業，不得不選擇降級消費的情況下，李佳琦充滿爹味的言論穩穩地戳進了社會痛點，招致了大量中國網友痛批。

很多人說李佳琦「失言」，不過也有人認為，以李佳琦現在的身份與地位，與其說是「失言」，倒不如是其真心話流露更為準確。

這是因為，李佳琦現在已經不是原來的櫃哥李佳琦了，他是一個身家幾十億的大老闆，這些年他抓住了網絡直播帶貨的風口，已經從一個在底層普通民眾，一步步蜕變成為活躍在內地資本市場的精英。像他這樣動動嘴就年賺上億的人，是不可能和底層勞動者共情的，是認識不到目前形勢下底層民眾生活的艱辛的。

李佳琦在直播中介紹一支79元人民幣的花西子眉筆，看到有網友留言說越來越貴後怒嗆對方。（影片截圖）

和很多底層逆襲的「暴發戶」一樣，李佳琦現在自信爆棚，他不僅已經重新定義了自己在這個社會的地位，而且會很堅定的認為自己的成功是天賦異稟，是靠着超越常人的自我犧牲與勤奮實現的。在香港和全球其它地方，很多從底層逆襲的所謂成功人士都有類似心態。

他們和這個地球很多國家的傲慢精英與腐敗官僚一樣，和普通群眾根本不在一個圈層，對底層群眾沒有敬畏只有鄙視，認識不到底層生活的艱辛，忘記了自己是靠吃時代紅利與底層血汗成長起來的「普通人」。

像李佳琦這樣從底層逆襲卻缺乏對內自省的人，在身份地位徹底垮塌、重回社會底層之前，指望他們靈魂重塑，重新認識到自己的卑微、期待他們對底層做出真誠道歉是不可能的。看在金錢、地位和商業流量的份上，他們也許會做出誠懇認錯的樣子，但是在其內心深處，會仍然保持精英的傲慢與自負。

那些在商界、在文藝界、在政界翻車的「李佳琦們」，類似情況下他們確實都懊惱於自己犯了錯誤，但是他們懊惱的是他們說了不該說的話，做了不該做的事，影響到了他們的生意或地位，受到了社會或法律懲處，而不是懊惱於自己已經脱離了群眾，懊惱於自己的精神世界已經被金錢（或權力）扭曲。

所以，對李佳琦的公開道歉根本沒必要當真，能不能扭轉危機根本不重要，抱着一種場外人的看戲心態看待就可以了。這件事根本不會觸及到李佳琦的靈魂，更不認為他會就此完成靈魂重塑。對他而言，以後能稍微認識到底層民生之不易，不再說出這樣刺傷底層人心的蠢話，就已經很不錯了。