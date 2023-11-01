中國首個細胞基質流感疫苗進入Ⅲ期臨床試驗　投用後將破國際壟斷

2023年10月25日，國藥集團中國生物武漢生物制品研究所四價流感病毒裂解疫苗（MDCK細胞）Ⅲ期臨床試驗受試者入組完成。其為由國藥集團總工程師、首席科學家，中國生物首席科學家楊曉明團隊歷經12年研發的中國首個細胞基質流感疫苗，完成臨床研究並投入使用後，將打破國際壟斷，為中國有效防控流感、護佑人民生命健康築牢更堅實的屏障。



研究由山東省疾病預防控制中心主持開展，依次在山東省肥城市疾控中心、泰安市岱岳區疾控中心以及鄒城市疾病預防控制中心3個臨床試驗現場同步開展。2023年9月30日正式啟動入組，歷時26天，全部2350名受試者的入組工作順利完成。

四價流感病毒裂解疫苗（MDCK細胞）Ⅲ期臨床試驗受試者。（中國生物）

報道指，流行性感冒病毒導致的流感疾病，是危害人類超百年的傳染病。基於雞胚生產的流感疫苗，為人類防控流感作出貢獻。而此次基於哺乳動物細胞培養流感病毒的關鍵抗原在結構與天然更為接近，具有更好的免疫活性且能夠大規模量產超億劑。楊曉明團隊設計和馴化成功國內首個低成瘤不致瘤MDCK細胞系，解決了疫苗生產關鍵物質來源。在國際上首個建立基於片狀載體MDCK細胞規模化培養工藝，集成了智能化機器人設備、大規模籃式生物反應器集群、片狀載體培養系統及超大規模純化生產線，實現了國內首家MDCK細胞規模化生產流感疫苗的突破。

早前，四價流感病毒裂解疫苗（MDCK細胞）I期臨床研究展示產品具有良好的安全性及免疫原性。國藥集團中國生物將繼續高效推動四價流感病毒裂解疫苗（MDCK細胞）Ⅲ期臨床試驗項目，爭取早日完成臨床研究，實現產品註冊上市。