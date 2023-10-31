長沙被老師打破頭骨女孩已出院　父：或患癲癇　兩數加減算不出來

今年9月上旬，在校遭到教師持三角尺毆打，導致頭部受傷住院的女學童案件，今有最新進展。10月31日，被打破頭骨女孩的父親劉先生向媒體證實，女兒已經於10月初出院，但仍需要定期到醫院進行康復治療，因為「做的是開顱手術，未來會有患癲癇等後遺症的可能」。



劉先生稱，孩子出院後情緒一直不太好，晚上睡覺也睡得少，計算能力也出現下降，兩個數字的加減現在還算不出來。劉先生表示，除了希望打人的教師宋某外，學校其他相關涉事人員也能受到相應處罰。

湖南長沙市岳麓區9月上旬發生一宗小學四年級女學童在博才梅溪湖小學上學期間，遭學校老師用三角尺毆打，導致頭部受傷住院案件。孩子清醒後稱老師故意擊打2次，而非此前網傳的誤傷。

涉案教師宋某在課堂上。（大皖新聞）

事發於9月6日下午的岳麓區博才梅溪湖小學，家長7日在社交平台上發聲稱，涉事男老師拿三角尺毆打學生，導致學生頭部受傷住院。據岳麓區教育局通報，經初步調查，該校四年級教師宋某明在組織課後服務時致該學生額部受傷。事發後，受傷學生已及時送醫治療。局方已對該校黨總支書記和涉事教師宋某明作出停職處理，後續將全力組織做好受傷學生的醫治工作，有關部門將依法依規嚴肅處理涉事人員；同時將全面加強師德師風建設和學生安全管理。