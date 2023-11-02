江蘇幼師按孩童頭撞課桌致斷牙遭解聘　道歉時認自己「心情不好」

撰文：陳進安
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江蘇蘇州太倉市一名幼稚園老師被曝將幼童按頭磕向桌子，致對方牙齒斷裂。官方10月31日通報稱，涉事教師已被解聘，經協商，家長與園方達成和解。

事主就讀州太倉市浮橋鎮一間私立幼稚園，10月26日，家長全女士（化名）發現5歲的兒子嘴角有異樣，而兒子委屈得嚎啕大哭。幼稚園老師告訴她，孩子是自己不小心磕到了桌角。但在再三追問之下，孩子才承認其實是被老師打了。

全女士隨即要求園方調取閉路電視錄像，可見事發當天，孩子和老師坐在一起時，老師先是突然用手將孩子的頭按向面前的課桌，導致孩子的下巴猛然撞擊桌子；此後，她還用力揪孩子的鼻子，將頭向下揪。證據確鑿下，涉事老師在家長面前聲淚俱下，坦承自己是心情不好所以毆打小孩。

10月31日晚間，江蘇太倉市浮橋鎮人民政府作出通報稱，經初步調查，涉事民辦幼稚園教師王某某在26日的教學過程中，對一幼兒教育行為失當，導致其一顆乳牙損傷。涉事教師深刻認識其錯誤行為，園方與涉事教師已向家長正式道歉。經協商，家長與園方達成和解。目前，涉事教師已被解聘。教育、公安部門正對事件開展進一步調查，並將根據調查結果，依法依規嚴肅追究相關人員責任。教育部門將進一步強化學前教育監管，加強師德師風建設，堅決維護未成年人合法權益。

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