「蘿蔔刀」後「鼻吸能量棒」風靡內地校園　多地禁毒辦憂上癮試毒

繼「蘿蔔刀」塑膠玩具風靡於內地校園、在抖音上引起熱議後，近日在內地中小學校園裡，一款名為「鼻吸能量棒」的物品再讓師長感到相當頭痛。有專家表示，鼻吸能量棒成分含有樟腦，大量且長期吸入恐會危害神經系統和肝臟器官。但販售商家宣稱「純淨無毒」，甚有商家打出了「學生黨適用」的廣告，吸引學生族群使用。



近日有內地家長在社群平台上發文指出，孩子們之間流行起一種名為「鼻吸能量棒」的玩具，類同蘿蔔刀，其外觀小巧且款式多，學生能夠輕易放在書包或隨身包包裡，上方有兩條長約1公分的吸入孔洞，學生們會直接塞進鼻孔裡用力吸入。

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販售的商家在宣傳文案中指出，鼻吸能量棒裡的成分主要有薄荷、樟腦、植物精油等，特定款式甚至還添有烈酒成分，吸引消費者購買，主張可以提神醒腦，緩解壓力，改善呼吸道，甚至可以治療感冒和頭痛。而且還強調它不含尼古丁和焦油等有害物質，不會對身體造成傷害。商家客服也稱，產品是通過嗅覺刺激，使人味覺達到一種舒適的狀態。一些商家甚至在介紹時稱，「適合上課提神時使用」。

由於售價低廉，鼻吸能量棒在校園附近的許多小型商家或電商平台都能輕易買到，一名商家受訪時坦言，「越吸越上癮」。已有家長擔憂表示，「聽孩子說已經有同學吸上癮，離都離不開」。

對於「鼻吸能量棒」對人體健康的隱憂，北京大學人民醫院耳鼻咽喉科主任醫師邢志敏指出，雖目前部分商家對外宣稱能量棒的成分含薄荷、樟腦，看似無害，但若孩子經常把能量棒往鼻腔裡塞入，恐對鼻黏膜造成損傷，也可能間接讓病菌、細菌進入體內。長期、大量吸食樟腦，會危害神經系統和肝臟器官，也可能引發呼吸困難等危急情況，呼籲師長定要嚴加留意孩子接觸到的物品。

由於「鼻吸能量棒」產品是透過鼻腔吸入，不少人害怕擔憂有成癮性問題，可能降低青少年對毒品的防範心理，湖北省、南寧省等地的禁毒辦公室已紛紛發文提醒，希望未成年人不要接觸這些物品。

這款潛藏危險的蘿蔔刀玩具，不僅在內地，現在連香港及台灣也可買到：（按圖了解）

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「南寧禁毒」微信公眾號發文稱，對於人格三觀尚未成熟的青少年，「鼻吸上癮」這個動作一定程度上可能會降低他們對毒品的防範心理，使他們更易落入涉毒陷阱。同時，湖北省禁毒委員會辦公室官方微信「湖北禁毒hbncc」也發聲，指從成分上看「鼻吸能量棒」是無害的，但此商品針對社會經驗不足的青少年群體，「鼻吸上癮」這個動作，一定程度上可能會降低他們對毒品的防範心理，使他們更易落入涉毒陷阱。