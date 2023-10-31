抖音爆紅「蘿蔔刀」成台灣小學生流行玩具　家長憂：刺到脆弱部位

近期一款名為「蘿蔔刀」的玩具塑膠刀在台灣小學生之間流行，蘿蔔刀最初是在抖音平臺上爆紅，後來又在台灣小學生之間流傳。這個看似沒有殺傷力的塑膠玩具，其實還是能夠剌破白紙和蘋果，有一定的危險性。許多學校都都開始禁止學生攜帶蘿蔔刀，台灣教育部也發函要求各校特別留意。



抖音爆紅！「蘿蔔刀」成小學生最流行玩具

在抖音平臺上非常流行的蘿蔔刀，是一款造型小巧的玩具塑膠刀，因為其外型和配色而得名。這款玩具源於影音平臺「bilibili」上一位名為「瘋狂的問號」的Up主，最初他自行設計並以3D列印技術，在去年（2022）6月打造出第一把蘿蔔刀，並拍攝影片上傳。

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蘿蔔刀外型輕巧方便攜帶，拿起來也非常順手。設計成鈍角的塑膠刀刃平常隱藏在刀身內，能夠透過單手操作將裡面的刀片甩出，巧妙的設計獲得好評，甩出刀片時的喀喀聲也讓人覺得非常療癒。之後蘿蔔刀的創意被許多商家模仿並大量生產，變成熱門紓壓小物。之後蘿蔔刀透過抖音上的短影片迅速傳播，成為小學生之間最流行的玩具。

塑膠刀仍有殺傷力？家長憂蘿蔔刀危險性

雖然是塑膠製成，不過其實蘿蔔刀仍有一定的危險性，稍微用力便可捅破白紙、水果。此外，抖音上還有許多小孩拿著蘿蔔刀互相戳、刺、捅的影片，這款玩具刀目前只要在文具店就能夠輕易買到，因此不少家長擔心會玩出意外，若是不小心刺到眼睛等脆弱部位，後果可能不堪設想。

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不過，也有不少中國網友認為，媒體報導將蘿蔔刀的危險性誇大，並指出「手指也能捅破A4紙」、「那以後是不是也不能帶圓規」、「筆也很危險」，質疑那些網路上的「專家」和新聞報導有刻意誇飾之嫌。「蘿蔔刀」也因此被部分網友做成迷因，意外成為新的流行梗。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「蘿蔔刀」近三個月的網路聲量為4,707筆，從趨勢圖中明顯發現這款玩具於9月底以後才開始在網路上被討論。第一個聲量高點出現在9月26日，在當時因為蘿蔔刀開始流行，已經有不少媒體報導此事並提醒其危險性。

隨著蘿蔔刀在台灣小學校園越來越流行，不少台灣學校開始明令禁止攜帶蘿蔔刀，教育部也發函關注，帶起另一波新的媒體報導，也形成討論高峰（2,210筆）。

「蘿蔔刀」近三個月聲量趨勢變化。（《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統／DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月29日至2023年10月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『蘿蔔刀』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】