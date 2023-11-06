有片｜東北暴雪狂風吹襲行人路途艱難跋涉　多地停課停航停運

伴隨強冷空氣來襲氣溫驟降，東北地區迎來一輪強降雪。今日（11月6日），中央氣象台繼續發布暴雪橙色預警、寒潮藍色預警和大風藍色預警。東北地區多處積雪伴隨大風吹襲，行人在路途艱難跋涉。截至目前，黑龍江哈爾濱、長春等東北多地發佈停課、停航、停運通知，提醒市民注意安全。



11月5日17時，黑龍江省氣象災害應急指揮部已將重大氣象災害（暴雪）Ⅲ級應急響應提升為重大氣象災害（暴雪）Ⅱ級應急響應。中鐵哈爾濱局集團公司對京哈、哈齊、牡佳、哈牡高鐵及濱洲、濱綏、鶴崗、佳富、圖佳等鐵路線路部分區段啟動降雪紅色預警，中鐵沈陽局集團公司宣布部分旅客列車於11月5日至7日臨時停運或調整運行區段。

行人著厚外套雪中結伴穿行，路面有清雪機械工作：

截至今日（6日），哈爾濱、雙鴨山、沈陽、吉林等東北多地區宣佈停課停航停運。哈爾濱市教育局宣佈，11月6日，市主城六區中小學幼兒園、校外培訓機構停課一天。6日凌晨起，哈爾濱、雞西、牡丹江部分地區先後出現凍雨。

在內地社媒平台，許多網民討論東北暴雪：

我對東北暴雪的記憶，看來是03年？那天晚上的暴雪太可怕了，隔天早上醒來，雪到我腰深…



黑龍江廣東形成強烈對比



我國真是幅員遼闊昨晚還因為空調冷氣不行睡不著



大早上給我鼻涕泡冷出來了



東北堆雪人了！



廣州好熱，想去哈爾濱避暑



有市民分享暴雪搭地鐵上班經歷，稱讚地鐵運營加開班列十分便利，不僅可以準時達到辦公室，還能欣賞雪景：

中央氣象台11月6日06時繼續發布暴雪橙色預警：預計11月6日08時至11月7日08時，內蒙古東南部、黑龍江中東部和南部、吉林大部、遼寧中北部等地部分地區有大到暴雪，其中，內蒙古東南部、黑龍江東北部和南部、吉林中西部等地部分地區有大暴雪，局地特大暴雪（30-40毫米）。上述部分地區新增積雪深度10-20厘米，局地可達30厘米以上。