北京下雪｜一夜返冬！氣溫驟降局部暴雪　機場取消1336架次航班

北京市氣象台發布暴雪藍色預警信號。預計18日11時至22時，北京市西部、北部地區將出現大於4毫米的降雪，局部地區可達10毫米左右。內地網民也紛紛上網分享下雪的短片和圖片，「北京下雪」一詞也迅速登上微博熱搜。截至下午2時，北京兩大機場1336架次航班被取消。



3月18日中央氣象台發布暴雪藍色預警提到，18日早上8時至19日早上8時，新疆北部、內蒙古中部偏南地區、山西東北部、河北北部、北京北部山區和遼寧東南部等地的部分地區有大雪，局地暴雪（10到18毫米）。上述地區新增積雪深度3到8厘米，局地可超過12厘米。



截至下午2時，北京兩大機場1336架次航班被取消。北京市氣象局表示，暴雪藍色和道路結冰黃色預警中，氣溫較低，對晚高峰有一定影響，部分高速路段亦封閉。

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中央氣象台也給出防禦指南，建議暴雪預警地區政府及相關部門按照職責做好防雪災和防凍害的應急工作；交通、鐵路、電力、通信等部門應當加強道路、鐵路、線路巡查維護，做好道路清掃和積雪融化工作；也建議民眾減少不必要的戶外活動；加固棚架等易被雪壓的臨時搭建物，將戶外牲畜趕入棚圈餵養。

3月上旬，全國天氣回暖，南方氣溫更升至28°C以上，但中國天氣網氣象分析師閔裕秋介紹，受冷空氣影響，18日前後，北京的最高氣溫將迅速降至約2℃，石家莊、太原等地氣溫將由20℃以上降至6℃、4℃。

閔裕秋此前分析，冷空氣將為北方帶來降雪天氣，預計16日夜間至18日，京津冀、山西東部和北部、內蒙古中部、遼寧等地有小到中雪或雨夾雪，其中北京北部、河北北部、山西北部、內蒙古中部、遼寧東部等地有大雪、局地暴雪；上述地區新增積雪深度將達2至8厘米，內蒙古中部、河北北部部分地區可達10至20厘米，局地可達20厘米以上。

冷空氣亦會為南方帶來大雨天氣，預計安徽、江蘇、湖北、湖南、江西、重慶東部、貴州中東部等地部分地區有中到大雨，其中湖北中東部、湖南北部、安徽中南部、江蘇中部等地部分地區有暴雨、局地大暴雨，上述地區累計降雨量普遍可達50至70毫米，局地100至120毫米。

閔裕秋預計，本周後半段還有一股冷空氣接踵而至，並且對南方氣溫的打壓會更加明顯。受本次冷空氣影響，北方地區會先降溫，長江沿線一帶的氣溫將在20日至21日「觸底」，預計3月下旬冷空氣較為活躍，除了青藏高原平均氣溫較常年偏高外，其他大部地區平均氣溫都將較常年同期偏低1至2℃。