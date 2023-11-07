浙江多地民居遭「臭屁蟲」入侵　充斥窗戶甚至床上　網民：要瘋了

浙江杭州、溫州、富陽等多個城市都有民眾近日上網大呻家中來了一群臭屁蟲，這些不速之客充斥在窗戶上、房間裏。有民眾透露，即使門窗關死都沒用，直言「真的要瘋了」。



「摸枕頭摸到一只，嚇死」、「曬一次衣服，能抖出來二三十個」、「點了一夜蚊香，隔天起來掃出來得有幾斤」、「我家狗子吃了，一直打噴嚏」。在社交平台上，近日充斥著這些訴苦的聲音，而引起痛苦的元兇正是臭屁蟲。據網民發布的圖片顯示，這些臭屁蟲又大又密集，甚至直接貼在床單、被單上，令人直呼噁心。而有網民認為，之所以杭州臭屁蟲特別多，應該與今年暖冬的氣候有關。

據了解，臭屁蟲一般指九香蟲，全體扁橢圓形，紫黑色，帶有銅色光澤，腹面密布皺紋，有2個臭孔，能放出臭氣。其學名為蝽或者蝽象，由於一碰就會散發出惡臭，故得名「臭屁蟲」。臭屁蟲有著趨光性，會隨著光源進入室內。當天氣逐漸變冷時，其會尋找溫暖的地點過冬，待回暖後開始活動。牠們喜歡在窗縫處聚集，尤其晚上開燈時會通過各種縫隙進入室內。

不過專家表示，臭屁蟲不會咬人，雖然會釋放難聞氣味，但對人體無害，呼籲公眾不用驚慌。