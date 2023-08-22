內地女稱買Head & Shoulders洗頭水擠出五六十隻蟲卵　疑是曱甴蛋

近日，內地一名網友爆料稱，自己在電商平台天貓寶潔官方旗艦店購買的2瓶海倫仙度絲（Head & Shoulders，內地稱為「海飛絲」）洗頭水中，擠出大量棕色蟲卵，數量至少五六十隻，且看似像蟑螂卵，引發關注。



據內媒《湖北經視》報道，湖北黃石的趙小姐8月21日稱，她於2023年的「618」活動期間，在電商平台天貓寶潔官方旗艦店內花了76.72人民幣（約港幣83元）購買了2瓶680公克的海倫仙度絲洗髮精。

孩子8月19日游完泳回家洗澡，她將一瓶「未開封」的洗頭水給孩子使用，不料卻聽到孩子在浴室尖叫，原來是孩子在這瓶洗髮精中擠出了大量棕色蟲卵。趙女士稱，她將同時購買的另一瓶海倫仙度絲洗髮精也拿出來檢查，同樣擠出相同的棕色蟲卵。

用來清潔身體竟擠出這麼多的不知名蟲卵，實在令人不安：（按圖了解）

趙小姐稱，「特別濃稠，擠一泵大概五六十隻，看着像蟑螂卵，放大看有頭有腳，太嚇人了頭皮發麻，我現在擠洗髮水（洗髮精）都有陰影了。孩子嚇得哭了，飯都吃不下」。

事發當下，趙小姐讓老公拍了影片照片，第一時間向官方旗艦店反映，工作人員則要她等待反饋。不過，趙小姐稱，2天都過去了解決結果沒有進展，「到現在沒有什麼跟我道歉，就說要我等電話，保持電話暢通」。

趙小姐檢查了2瓶擠出蟲卵的洗髮精，生產日期分別為2023年3月和5月，到期時間為2026年3月和5月，她懷疑擠出蟲卵並非偶發事件，「批次都不同，肯定還有消費者遇到，太恐怖了！」

寶潔公司洗護髮熱線工作人員21日回應，已經收到投訴，工作人員正在進行確認，需要1至3個工作日，會盡快回電當事人。

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