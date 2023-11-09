南航系統故障機票僅0-30元引網民瘋搶　官方霸氣認數：全部有效

11月8日（周三）晚上，有網民稱南方航空的網上售票系統出現故障。有網友曬出購票截圖顯示，多條成都進出港航線票價（不含機建燃油費）低至0元、5元、20元、30 元（人民幣，下同）不等。這些超低價機票在南方航空App以及多家在線旅遊平台均可以搶到，並且能夠成功出票。



9日（周四）上午，南方航空回應稱，11月8日晚間在系統異常期間售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。



綜合內媒報道，成功搶到機票的網友發布的截圖顯示，11月9日成都到上海的某班次機票票面價格僅為0元，另有網友發布的截圖中，成都到拉薩的機票也僅為0元。

其他網友發布的截圖顯示，還有大量價格僅20元、30元的機票。有網友發布的訂票交易記錄顯示，其購買了兩張成都到上海的機票，機票價格每張僅20元，加上每張機票50元的機建費和每張110元的燃油費，兩張機票總價格也僅為360元。

有網友在社交平台上留言稱，「8日晚間搶到了30元機票，一度以為是自己少看了個0，甚至比高鐵票還便宜很多」。也有網友9日留言稱，「沒想到南航沒讓取消，沒薅上羊毛感覺錯失幾個億」。

報道指，在8日晚上10時10分左右，多條成都進出港航線票價已恢復正常。南航客服表示，當晚8時左右出現的超低價機票是系統Bug導致。

在線旅遊平台「去哪兒」相關負責人表示，近一周飛往成都的機票平均支付價格為570元。以上海至成都、廣州至成都兩條航線舉例，未來一周經濟艙最低價（不含機建燃油費）均在400元至900元不等。