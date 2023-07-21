網民訴近4萬元機票只能有一瓶依雲礦泉水　南航：以機上安排為準

幾萬元一張機票卻只有一瓶水，不能再多？周二（18日），有網民發布影片稱，其從南方航空買了從廣東廣州直飛澳洲墨爾本的商務艙位置，機票價格將近4萬元（人民幣．下同），但每人卻只有一瓶依雲礦泉水，他問乘務長再要，卻被用其它水灌了一瓶，質疑待遇變廉航，引起熱議。據了解，廣州飛往墨爾本航程所需時間約為9小時30分。



該網民在社交平台上表示，當他問乘務長再要一瓶水，對方就真的直接拿原本的瓶子灌了別的水。（九派新聞）

該網民在社交平台上表示，當他問乘務長再要一瓶水，對方就真的直接拿原本的瓶子灌了別的水，「你是覺得我是相中這個塑料瓶子了嗎？我想問問現在是變廉價航空了嗎？」當時，空姐解釋稱，現場28人只配了28瓶水，要給回程的28個人留，且澳洲只上餐不給水。

事件引起熱議，有網民表示，稱片中的是依雲水，可以理解航空公司，「其他的水有就行」；但也有網民認為航空公司也太小氣了。據某購物平台顯示，330毫升的依雲礦泉水，售價是225元一箱（24瓶），優惠價是175元，每瓶約在7.3元。

購物平台顯示，330毫升的依雲礦泉水，售價是225元一箱（24瓶），優惠價是175元。（九派新聞）

周四（20日），南方航空公司客服稱，具體餐食數量以機上安排為準，沒有具體的規定，如有額外需求可告訴工作人員，若對機上服務有意見，可提供機票信息幫忙登記反饋。

網民點睇：

經濟下行，有水就不錯了

上個月，乘坐阿聯酋航空A380，玻璃瓶巴黎水隨便喝

又不是不給其他水或飲料，為什麼非得要依雲的水

不就是依雲，都4萬商務座了，乘客喝100瓶都可以啊......何況最多能喝你幾瓶水呢.......也是摳門的很

這就是我一直說的，國內航司才是在真正的歧視國人的，而不是國泰那邊抓一個語言問題。花了四萬連多一瓶6塊的依雲都不能給，這才是歧視

