地球發生G3等級地磁暴　新疆、黑龍江多地現罕見紅色極光

日前，受劇烈日冕物質拋射活動影響，黑龍江、新疆等多個高緯度地區出現罕見紅色極光。



綜合內媒報道，11月5日夜間至6日凌晨，地球發生G3等級地磁暴，黑龍江漠河北極村、大興安嶺地區，以及新疆烏魯木齊、阿勒泰均出現極光現象。

其中，黑龍江漠河出現的極光持續了逾七個小時。畫面顯示，紅色與綠色極光交相舞動，姿態萬千。據了解，這是中國首次錄影到綠色極光舞動，漠河紅色和綠色極光交相舞動。

漠河位於中國版圖的最北部，是全國位置最北、緯度最高的城市，也是國內觀測北極光的最佳地點之一，每年都有不少攝影愛好者前來追逐極光。

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極光，又稱極光現像或極光光環，是極地地區可見的自然光現象。它的形成源自於太陽風和地球磁場的相互作用。當太陽風中的帶電粒子進入地球磁場，它們與大氣層中的氣體分子相互作用，激發出光線，形成了絢麗多彩的極光。極光通常出現在磁極附近的磁場線上，最常見的是北極和南極附近。

極光的顏色主要由氣體分子的種類和高度決定。在較低的高度，氧分子會發出綠色的光，而在較高的高度，氮分子會發出紅色、紫色和藍色的光。

網民評論：

「太美了。」

「王母娘娘過生日派對，掛的紅燈籠忘記拉簾子了。」

「這古人看到了，不就是說血光之災麼。」

「可遇而不救的美景！」

「是要有大事發生了嗎？看來是好事啊！」

