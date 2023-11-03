夜經濟｜深圳免費看極光逛夜市？龍崗大運公園必睇國際級極光騷

有人認為極光是人生必看的世界奇景之一！不要說到北極旅遊不易，即使身處當中也要視乎天氣才能看到極光。現在，在深圳就能欣賞得到了。



在深圳龍崗大運公園的夜空，偌大的草坪上空，有像極光一樣的炫彩光束在空中交織，有如打翻了的調色盤。究竟它是「何方神聖」？



彩色光束自創投射技術 瑞士藝術家的極光盛宴

深圳龍崗大運公園的極光，由瑞士藝術家Dan Acher自創的大型戶外藝術裝置所投射成的效果，在倫敦、巴黎、悉尼、香港上演之後，首次在内地演出，在網絡上掀起了話題。 （Borealis官方照）

綠草如茵的深圳龍崗大運公園，入夜後，是另一個世界。

在廣闊的草地上空，一道道炫目光束照耀，綠的藍的黃的橙的在天空閃耀，交織出耀眼的色彩，就像北極上空的極光，讓人看得心花怒放。

「北極」光束時而一閃而過，時而像薄霧一樣籠罩半空，甚至令公園旁邊的高樓大廈若隱若現，坐在地上看，有如置身在幻影當中，既神秘又夢幻。

不過，這並不是真的自然極光，而是來自瑞士藝術家Dan Acher所創作的大型戶外藝術裝置展覽——BOREALIS， 有一個美麗的名字「約定極光·邂逅龍崗」，網民為這個表現取名為「極光秀」。

在龍崗大運公園內，「北極」光束在城市高樓大廈上空營造了夢幻的效果。（小紅書＠北山）

集夜市嘉年華於一身 龍崗藝術文化節推動夜經濟

極光秀由龍崗區委宣傳部、區文化廣電旅遊體育局主辦，為「約定極光·邂逅龍崗」龍崗藝術文化節而舉辦的一場盛宴，由現在一直至11月9日，每晚7時起在龍崗大運公園上演。

瑞士藝術家Dan Acher的極光秀，透過自主創作的大型戶外藝術裝置向天空投射藍光、綠光，加上裝置的特別設定，形成不同密度、千變萬化的神奇極光現象，非常吸晴。

為了增加效果，龍崗大運公園內設有特色泡泡屋，整個都由玻璃製造而成，內有沙發及小燈，坐在當中欣賞極光，吸引不少年輕人打卡。（小紅書＠北山）

龍崗為了發展夜經濟，在極光秀下打造了一個夜市樂園。

深圳龍崗大運公園舉辦的極光秀，更附設一個熱鬧的夜市集，有不少針對年輕人喜好產品的攤位。 （小紅書＠北山）

於龍崗大運公園草坪上，設置了特色的玻璃泡泡屋，放上軟沙發，供市民預約入內，在舒適的環境下欣賞極光秀，感受浪漫氛圍。

園內四周設有夜市集，有賣美食的，有賣精品的，熱鬧非常。園內還設有一個大型舞台，每晚上演不同的歌舞及才藝表演。浪漫的泡泡屋、溫馨的市集、火熱的舞台，在「北極」光束塑造的雲海下，創造出一個浪漫夜樂園，令人流連忘返。

「約定極光 邂逅龍崗」藝術文化節

展期：10月20日—11月9日

時間：19:00-22:00

地點：深圳龍崗大運公園（北門）

交通：地鐵3號線大運站C出口

門票：免費；泡泡屋需要預約

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/

延伸閱讀：灣區打卡｜沙頭角海山公園 隱藏巴塞隆拿世界遺產建築？