蘇州「百億毒地」內住宅區幾成空城　學校高掛「本地污染」警示牌

蘇州「百億毒地」事件仍在發酵，處於風暴中心的17宗土地包含住宅、學校、商業區等，如今已幾乎成為空城。對此，蘇州高新區政府表示，會積極應對。



綜合陸媒報道，上海陸家嘴集團日前公告，7年前斥資85億元（人民幣，下同），從蘇鋼集團購買17筆土地使用權，準備開發建案和配套的學校公園，但其中有14塊土地存在污染，於是將相關單位包含江蘇蘇鋼集團、蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規劃局等告上法庭，求償100億元。

除了求償金額龐大外，也由於上海陸家嘴集團今次控告對象，涉及蘇州的國企和事業單位，因此引發巨大關注。

按上海陸家嘴集團說法，當時購買的17塊土地是工業用地，但蘇鋼保證土地污染已經解決，僅小部分焦化土地還有污染，並讓蘇州環境研究所出具第三方檢測報告，但陸續蓋好住宅、公園、幼稚園後，驗收時發現土地強致癌物質超標。

據悉，處於風暴中心的17宗土地大致位於京杭大運河以東、滸墅關大道以西的區域內，包含住宅、學校、商業區等，曾致力於「打造成一個百萬方城市區域綜合體。」

內媒《齊魯晚報》實地探訪滸墅關大道區域，發現現場人車流量驟降，放眼望去不乏高樓，但無人居住，尤其夜幕降臨，這片區域隨之陷入黑暗，除路燈外幾乎無一盞燈火。另外2塊土地上的建案則已有居民入住。

《封面新聞》則探訪當地房屋中介與居民，據房屋中介介紹，該住宅區的住戶中，以業主居多，租客較少，住戶對進來「毒地塊」的傳言都比較擔心。而在區塊內，位於2號地塊的蘇州雷丁學校，已可見學校的圍欄上掛上「本地塊存在汙染風險」的警示牌，門口設有保安值班，而學校馬路對面則是被圍牆圍起完全荒廢的4號地塊。

隨著事件發酵，蘇州高新區政府表示，會積極應對。蘇鋼集團則稱，公司已如實披露了第三方專業機構對土地污染的調查報告全文，並在資產評估報告中明確提示可能存在土壤污染風險。

對於這宗「官告官」性質的訴訟，有分析認為，陸家嘴集團要告贏蘇鋼集團的難度頗大，因為陸家嘴集團起訴的除了蘇鋼外，還有四個蘇州的政府部門，陸家嘴集團必須證明2016年蘇鋼和這些部門存在測評造假行為，才有可能勝訴。

而所謂「戶外毒地」，是陸家嘴集團買了該地兩年後才發現「有毒」，但時隔兩年，陸家嘴集團必須先證明該地塊在兩年內沒有發生過任何變化，才能追溯2016年的協力廠商報告，但該地塊期間一直進行施工，因此要能證明「有毒」的來源與時間點，都頗具難度。