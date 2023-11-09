陸家嘴公司買到「14塊毒地」　怒向蘇州政府機構、國企索賠100億

11月3日晚，上海浦東國資委旗下上市公司陸家嘴公告一起訴訟案件，因事涉多間蘇州政府機構、事業單位及國有企業，標的為一宗存在嚴重汙染的「毒地塊」，涉案金額超過100億元（人民幣，下同），引發全行業關注。



陸家嘴公司在公告中透露，下屬子公司因土壤污染問題，將江蘇蘇鋼集團有限公司（以下簡稱「蘇鋼集團」）、蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規劃局告上法庭，近日收到了江蘇省高級人民法院的書面案件受理通知書。

內媒《中房網》報道，2016年，陸家嘴公司指定控股子公司佳灣公司和佳二公司（通過信託計劃）組成聯合體，在上海聯合產權交易所聯合競得蘇鋼集團掛牌出讓的綠岸公司95%股權，綠岸公司名下的主要資產為位於蘇州高新區蘇通路北、蘇鋼路東的17塊土地使用權。總成交金額達85.25億元。

陸家嘴公司買到「14塊毒地」，向蘇州政府機構、國企提起訴訟。（中房網）

根據最新的公告資訊，陸家嘴及各方環境調查已確定蘇州綠岸名下17塊土地中，有14塊土地存在汙染，且汙染面積和汙染程度遠超地塊掛牌出讓時所披露的汙染情況。

據了解，「毒地塊」蘇州綠岸項目的學校、幼兒園、商業體、健身公園及部分住宅等在停工前，均已完工且達到交付標準。陸家嘴公司認為，在案涉土地的調規變性及出讓過程中，各被告存在一系列違法違規、弄虛作假、不依法履職的侵權行為，因此提出了約100.44億元的賠償訴求。

按照蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會披露的資訊，蘇州綠岸專案在2017年5月正式啟動開發建設，預計2025年前後開發成熟。其中，商業體專案在2018年12月開工，原本是預計2021年底投入使用。但隨著土地污染問題的暴露，這個專案的開發便被按下了暫停鍵。

據一位業內人士分析，作為蘇州綠岸項目的開發主體，陸家嘴公司負有實施土壤污染風險管控和修復的義務，需承擔相應的調查、評估、修復費用，已完工的建築若土地也存在污染，不排除整體拆除、修復後重新建設的可能，加上停工的影響，損失難以估量。

陸家嘴公司方面表示，土地污染問題可能導致蘇州綠岸專案的部分存貨可變現淨值低於其成本，或面臨經濟損失，進而對公司利潤產生不利影響。由於此案被告涉及多間蘇州政府機構、事業單位及國有企業，內媒嘗試聯繫了5間被告單位，但截至發稿，電話均未接通。