雙11｜杭州公司聘直播「推箱子專家」年薪最高24萬　網民：想應聘

【雙11/內地雙11/雙11購物節】綜合內媒報道，近日，杭州有公司招聘直播間「推箱子專家」，月薪16-20K，年薪最高可達24萬元（人民幣，下同），不少網民看後表示「想應聘」。



據悉，「推箱子專家」主要負責在直播間貨品排列組合，同時將貨品準確、快速地推到主播手中，協助主播直播。該崗位要求有1年以上接觸各類箱子的經驗，要對各種材質的箱子有了解，還要求手腕部能力靈活精準、會接話等。

不少網民看完後表示「第一次見到這種要求」「直播這行業太賺錢了啊」「想應聘」。亦有網友表示「這個不容易啊，非常耗精力，配合主播比主播更緊張。」

網民點睇：

找我 我推到手抽筋



用不用寫週報&日報



我還以為直播打那個推箱子遊戲呢



別說推箱子，我推拿都可以安排上



可以說完全是噱頭



找個物流裝卸工不就得了



不要小看這個崗位，第一時間搭配到位送到主播手上，並不是容易的事兒，任何行業想要做得好，都要付出努力。



直播帶貨成為近年新興產業。（vcg）

數據顯示，2022年，中國電商直播用戶規模已超過5億，市場交易規模超過9600億元。直播帶貨的規模化給這一新興職業帶來了廣闊的發展前景。