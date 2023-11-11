雙11｜電器數碼產品為主流　搶先購階段就破5千億　廣東省排第一

今年雙十一買氣如何？根據雙十一搶先購的數據可料今年買氣持穩。根據《2023「雙11」消費洞察報告》，監測10月31日到11月3日，即各平台銷售最火熱的「搶先購」階段數據顯示，監測期間各平台網路零售總額5155.6億元（人民幣，下同），同比增長9.5%，整體成績表現不俗。



從各省份網路零售額占比及增長情況看，廣東省、上海市、浙江省銷售額排名前三，占比分別達到23.9%、15.9%、13.8%；青海省、甘肅省、河北省銷售額同比增速排名前三，分別為133.3%、106.7%、91.2%。



「雙十一」商機吸引全球商家矚目。（視覺中國）

另外以京東為例，雙十一購物節自10月31日至11月3日搶先購階段，近1.5萬個品牌成交額增長超5倍，採銷直播觀看人數超1.4億。京東人員透露，今年雙十一家電數碼產品仍為消費主流，當日開場僅8秒時間，家電家居生活全品類成交額破10億元（人民幣，下同）。此外，多元化的消費模式和「可以買貴的，不能買貴了」的消費心理亦成為消費趨勢。

雙十一購物節︱內地2023年快遞數量突破1000億件 較去年提早39天

10月23日，據國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示，一件從京東物流亞洲一號青島智能產業園區發出的波司登羽絨服，成為2023年全國第1000億件快遞。（資料圖片）

產品類別方面，美妝時尚、汽車採銷、跨國採銷熱賣， 10月31日晚間8點開場10分鐘，iPhone、小米、榮耀、華為、OPPO、vivo手機成交額年增100%。大牌服飾採購需求激增，多品牌漲幅超去年同期。出遊服務同樣爆火，出境度假遊成交額較去年成長超5倍，機票業務成交額年增超300%。

家電數碼方面，精細化家電家居產品和數碼潮玩受消費者熱捧。如超薄平嵌冰箱、新風空調、淨熱一體淨水器成交額較去年同期成長超300%，遊戲筆記型電腦、折疊式螢幕手機、不入耳耳機、高功率行動電源成交額較去年同期成長超3倍。

雙十一購物節電商開打價格戰 iPhone 15系列「跳水」降幅超千元

內地「雙十一購物節」鄰近，不少廠商提前開啟價格戰。其中Apple新機iPhone 15系列機型出現較大價格波動，且存活充足無需搶購。（網絡圖片）

生活消費品方面，高蛋白牛奶成交額同比增長達3倍，母嬰產品、健康養生類產品亦有不同程度增長。地區方面，香港地區全品類成交額年增率翻倍，筆記本電腦、家用電器、手機等品類均實現了超3倍增長，澳門地區整體成交額同比增長達13倍。

值得關注的是今年更多消費者趨向「理性消費」，京東人員透露，「高價商品還是有許多消費者願意買單，但可以買貴的，不能買貴了成為消費趨勢。」對比各大平台找出購物的最優方式，讓雙十一從「爆買」走向「精打細算」。

阿里巴巴今年會否公布銷售額?

2022年雙十一購物狂歡節內地電商平台十分低調，阿里巴巴更首度宣布該年不會舉辦最終商品成交金額（GMV）統計倒數計時的活動。今年雙十一晚會復辦，銷售額會否公布引發外界關注。

雙11的最終商品成交金額過去每年上漲。（VCG）

截至目前，天貓並未公布2023年消費數據，但有公布新的消費趨勢。根據天貓最新發佈的雙11消費榜單，2023年的雙11資料顯示，內地男性消費力首次超過「寵物狗」，顛覆了常年「男人消費不如狗」的消費觀點。

分析引述《2023男性消費洞察報告》顯示，男性結構使用者向一二線城市轉移，更多男性用戶線上消費能力增強，在各類電商購物平台中，男性用戶占比均有增長。分析主張，男性消費線上消費形態更加多元化，具有很強的社交娛樂屬性，比如男性使用者對資訊、遊戲、娛樂直播等方面展現出濃厚興趣，尤其在IT、摩托、遊戲、汽車等社區更是男性消費的主場。

排在男性消費者前三的分別是公路自行車、電競產品和衝鋒衣，成為繼2022年的茅台、釣魚和始祖鳥以後，男人的「新三寶」。