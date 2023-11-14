華人文化藝術節廣州塔璀璨亮燈　無人機方隊演繹｢雲山珠水｣家鄉情

11月12日晚，廣州塔為華人文化藝術節亮燈；二沙島舉辦大型主題無人機表演，與廣州塔亮燈同框。無人機飛出了「華人文化藝術節」「海外赤子心」「根魂夢」等主題文字，並構成了「大雁歸來」（遊子歸鄉）「紅頭船」（華僑精神與中國夢的結合）」以及「白雲山珠江水」（家鄉情）等畫面。



當晚，廣州塔與無人機方隊同框表演還進行視頻直播，上萬名海內外華僑華人齊聚直播間一同見證廣東廣州為華僑華人「璀璨亮燈」，其中不乏剛回國參加活動的僑胞代表，他們激動地留言表示，「在海外，祖國就是一座永遠照亮心間的燈塔！」

廣州市榮譽市民、廣州新僑聯誼會執行會長容一思說:「廣州塔的亮燈如同海中燈塔，為華人華僑、海外學子點燃縷縷鄉愁，亮起回家的路；無人機表演展現了新時代背景下僑聯積極響應國家號召，以僑為橋，聯通海內外、共築命運共同體。我們以身為炎黃子孫而驕傲，以能投身中華民族偉大復興的事業中而自豪！」

「華人文化藝術節三年後再度回歸，是廣東省、廣州市僑界的一件大事好事。藝術節從內容和形式上不斷創新，說明黨和政府對僑務工作的重視和僑務工作者們的工作創新精神不斷提升，確實可喜可賀！」越南僑眷、致公黨廣州市委宣傳與黨史理論工作委員會主任，廣州市華僑歷史學會副會長黃為民則說，「在活動期間增加了無人機編隊表演，讓人耳目一新，心情無比激動。無人機表演從畫面設計到飛行操控，華僑文化元素無處不在，讓市民感受到廣州的華僑文化氛圍，讓海外華僑感受到根的情懷，新穎感人！」

據悉，11月12日、13日晚，廣州塔將連續兩天為華僑華人亮燈。活動期間，廣州流花廣場、花城廣場等重要商圈及媒體港超大戶外大屏也會循環播放藝術節「僑聚嶺南 向光而行」主題宣傳片。