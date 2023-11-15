四川一村整治人居環境　廁所髒亂蹲地用餐罰20元　網民批干涉人生

四川省涼山彜族自治州普格縣近日一份加蓋了村委會公章的《新農村美麗鄉村行動人居環境罰款標準》在網上流傳，引發關注。據顯示。村民若被子未疊放要被罰款10元（人民幣．下同）、碗筷不洗罰款10元、蹲地用餐罰款20元。不少網民認為標準過嚴，「大概一算，我們家今天早上被罰50（元）」。



該份廣為流傳的罰款標準共涉6項14條，主要規範區域為廚房、廁所、客廳、臥室、院壩、入戶路。

網傳的人居環境罰款標準。（澎湃新聞）

其中，廚房相關罰款共計3條，包括碗筷不洗罰款10元、擺放不整齊罰款3元、5元、10元不等，蹲地用餐20元。廁所髒亂差罰款20元。客廳的罰款名目分別是擺放淩亂罰款3至10元，地面不清潔罰款10元，沙發茶几髒亂差罰款3元、5元或10元。臥室裏衣服不整齊罰款10元、5元、3元不等，被子未疊放罰款10元，四件套未清洗罰款標準為10元、5元、3元三個檔次。至於院壩則是門前堆放雜物、糞便，罰款分別為10元、5元、3元不等。窗台擺放雜物罰款標準為10元、5元、3元；室內室外蜘蛛網「5元一處」。其對入戶路也有要求，房前屋後明顯白色垃圾，罰款標準分別為10元、5元、3元三檔。

該標準最後注明，經罰款後仍不整改，第二次檢查到罰款翻倍。最後加蓋有普格縣普基鎮新農村村委會的印章。

據了解，這份罰款標準來自普格縣普基鎮新農村。一位村民透露，村的黨員幹部去開會時的確接到了這樣一個通知。蹲地吃飯、不疊被、室內室外有蜘蛛網等都要罰款，不過她也沒太在意，因這些問題對她們這樣的家庭而言都是不存在的。普格縣委宣傳部一位工作人員亦表示，目前當地的確在進行人居環境整治行動，但每個地方的政策不一樣，這種罰款標準情況宣傳部也不知情。該縣文明辦一位工作人員則表示，這應該是當地村規民約的相關約定。

網民點睇：

干涉人生自由

不工作不下地罰多少

罰款不是目的、提高民智是主流要得

提倡文明可以，但以這些小事動不動就罰款，本身就是不文明

用「道德綁架」他人的人，本身就不道德！

管門口理解，把別人家裏都管了，合適嗎？

這個其實都不一定落實，可能就是造出來應付上級檢查的

