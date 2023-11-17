金秋賞葉正當時！到「中國銀杏之鄉」韶關帽子峰賞層林盡染

近日，韶關南雄在帽子峰旅遊景區舉行2023年銀杏觀賞季系列活動，擦亮南雄「銀杏染秋」生態旅遊品牌。記者從省林業局獲悉，每年的11月至次年的1月是廣東賞彩葉的好時節，廣東多地如廣州、肇慶、韶關、江門、從化、清遠、河源、梅州的彩葉已陸續登場，進入了一年中最色彩斑斕的時節，吸引了眾多市民前來觀賞。



銀杏染秋，帽子峰的顏值「巔峰」來了

11月中旬，被譽為「中國銀杏之鄉」的韶關帽子峰旅遊景區銀杏進入最佳觀賞期，近七公里的觀光線路分布有8000余株銀杏樹，在白墻黛瓦、藍天白雲的襯托下，秋天氛圍感撲面而來。

記者了解到，南雄被譽為「全國九個最美銀杏觀賞地」之一，為推動銀杏旅遊業高質量發展，南雄市積極探索「銀杏+旅遊」新路徑，成功舉辦八屆銀杏文化旅遊季系列活動，每年接待銀杏觀賞遊客約16萬人次，實現旅遊收入1000多萬元，「銀杏染秋」被評為廣東省最具影響力旅遊品牌。

11月中旬，被譽為「中國銀杏之鄉」的韶關帽子峰旅遊景區銀杏進入最佳觀賞期

依托「銀杏染秋」品牌效應，近年來，南雄市大力推進生態旅遊發展，將森林文化、森林康養、自然教育有機結合，形成了智慧森林旅遊產業鏈，實現旅遊業態由「景點旅遊模式」向「全域旅遊模式」轉變。據統計，2023年中秋國慶期間，南雄市旅遊人次為10.43萬人次，旅遊收入7700萬元，有力推動了鄉村振興與全域旅遊的深度融合。

賞葉正當時，廣東積極推動森林旅遊發展

步入11月，廣東不少地方開始逐漸「變紅」「變黃」，據了解，廣東彩葉以楓樹、落羽杉、山烏桕及槭樹等為主，多集中在粵北地區，但在珠三角地區也有分布。

除了帽子峰的銀杏，廣東其他地方的彩葉也值得一看。

除了帽子峰的銀杏，廣東其他地方的彩葉也值得一看。隨著氣溫的降低，雲髻山的片片楓葉由綠轉橙又變紅，隨風搖曳，在光影中折射出濃濃暖意；天井山的落羽杉紅、黃、綠交織，宛如打翻了的顏料盤；萬綠湖的綠色山水世界,有叢叢紅浪在碧波上蕩漾,形成了「萬綠叢中片片紅」的勝景；石門國家森林公園楓林紅葉觀賞區的楓香目前處於微紅階段，11月下旬將進入最美觀賞期。

目前，廣東森林面積1.43億畝，森林覆蓋率53.03%，認定森林旅遊特色線路100條、新興品牌地100個、南粵森林人家100家。廣東是全國野生動植物資源最豐富的省份之一，全省已建立1361個自然保護地、115個自然教育基地、101條自然教育徑，推動近1000個森林公園、濕地公園免費開放，每年大約有1.5億人次享受到免費生態福利，感受人與自然和諧共生的美妙意境。

省林業局有關負責人表示，接下來，廣東將以森林公園、自然保護區、國有林場為重點，推動森林旅遊向觀光旅遊與森林康養、森林體驗、自然教育等多業態並重方向轉變，在提升傳統觀光旅遊產品的同時，重點發展「森林+」的森林旅遊新業態，積極探索「森林+健康」「森林+體育」「森林+教育」「森林+文化」等特色森林旅遊形式，將森林旅遊向「吃住行玩購」全產業鏈延伸升級，推進建設成為生態良好、宜業宜遊、綠色美麗的森林生態旅遊強省。