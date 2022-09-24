西安古寺最美秋景　唐太宗栽種的「爆炸銀杏樹」千年不老之謎？

秋意漸濃，即將又到一年一度賞銀杏的時候了。每逢深秋時節，位於西安古觀音禪寺的千年銀杏樹仿佛披上了「金縷衣」，滿樹金黃，落英紛飛，吸引無數中外遊客慕名前來，成為炙手可熱的「網紅」打卡地。這棵相傳由唐太宗親自栽種的銀杏樹，1,400年間仍然枝繁葉茂，活力十足，靠的究竟是什麽？



1400年「網紅」西安銀杏樹 相傳由唐太宗親自栽種

作為十三朝古都，西安處處有歷史，除了建築，就連樹木也不例外。在西安終南山腳下的古觀音禪寺内，屹立了一棵擁有1,400多年歷史的古銀杏樹，每年到了深秋時節，都會吸引成千上萬的遊客慕名前來，一睹它的絕美「身姿」。

2019年，一位名叫「Aesthetic Sharer ZHR」的網友上傳了一組千年銀杏樹的照片，在短短幾日內，轉發量接近6萬次，令銀杏樹蜚聲國際，成為了西安「網紅」打卡點。許多網友認為千年銀杏樹的形狀很像爆炸的狀態，紛紛將其稱之為「爆炸銀杏樹」。

極目遠眺，觀音禪寺古木參天，千年銀杏樹上猶如鑲嵌了無數串金黃色的爆竹，通體金光燦燦，枝繁葉茂，落葉時把整個庭院都染得金黃，與沉實的古刹形成鮮明對比，場面十分壯觀。

據説，原來這棵千年銀杏樹是當年唐太宗李世民親手栽種的，難怪看起來頗有皇家氣派了。

西安千年銀杏樹

銀杏樹是中國的著名古樹，也是全球最古老的樹種之一，目前已發現最早的化石可以追溯到約3億年前，因此也有「活化石」之稱。

銀杏樹雖多，但古銀杏樹的數量卻十分稀少，所結下的果實「白果」也比普通銀杏的營養價值高許多，所以十分珍貴，與大熊貓一樣，為中國「國寶」。

千年銀杏樹在秋天盛開之時，落英繽紛，為古觀音禪寺舖上了一層金黃色的地毯，浪漫醉人，美不勝收。（視覺中國／當代中國授權）

千年銀杏樹的長壽「秘訣」 與樹下的觀音神泉有關？

大家或許會好奇，這棵古銀杏樹是如何在千年間一直維持如此茁壯的狀態呢？答案就在樹下的觀音神泉。

無論晴天還是雨天，觀音神泉的泉水始終保持在一個水位，不漲也不落，常年不歇，據説喝上一口還能治百病，十分神奇，早在古時候已經十分有名，許多老百姓不遠千里到此取水。

千年銀杏樹下的觀音神泉，泉水清澈甘冽，常年不歇，更有治百病的功能，自古已是一口名泉。（視覺中國／當代中國授權）

巧合的是，千年銀杏樹剛好就長在觀音神泉的正上方，泉水浸根，樹身養泉，兩者相輔相成，讓銀杏樹屹立千年，仍然枝繁葉茂，充滿朝氣，成為西安最耀眼的一道秋景。

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