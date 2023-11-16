車輛駛經一度需蛇行而過　廣東江門擋路「釘子戶」別墅被拆

廣東江門有一幢「釘子戶」別墅，多年屹立公路中央，嚴重影響車輛通行。周二（14日），這幢別墅被當局實施拆除「壽終正寢」。



「釘子戶」，指拒絕拆遷戶或拒絕搬遷戶，是城市及公共設施建設、開發、重建等過程中，因政府或房地產開發商賠償不當等原因不肯遷走的私人土地或房產擁有者和房屋租賃未到期或已到期的租戶。

在江門市新會區雙水鎮小岡官堂村，就有一幢被譽為「最牛擋道釘子樓」的別墅，孤零零地屹立在兩側修建的公路旁邊，嚴重影響車輛正常通行，每日川流不息的車輛經過此處，一度需「蛇行而過」。

據報道，該「釘子戶」別墅由於征拆戶提出過高的補償訴求，多年來難以達成共識完成簽約，隨着公路建設推進，大量樓房拆遷搬離，這幢別墅成為江門大道雙水段全線，剩餘的最後一幢未被征拆的別墅。

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11月14日，該「釘子戶」別墅終於被當局實施拆除。據《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國土地管理法實施條例》規定，違反土地管理法律、法規規定，阻撓國家建設征收土地的，由人民政府責令交出土地；經催告後仍拒不交地的，依法申請人民法院強制執行。區政府在履行催告義務後，將向法院申請強制執行。

當日在拆除現場，不少路人紛紛拍下這一歷史時刻。有村民表示，這幾年來，由於該「釘子戶」別墅擋道，該地段經常交通堵塞，不時有交通事故發生，大家都不勝其擾，而終於盼來了釘子樓拆除。據悉，拆除工作完成後，將進行公路建設施工，恢復市容交通秩序。