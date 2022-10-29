有片｜最強釘子戶！別墅屋主不願拆遷被挖成孤島：進出得爬梯子

日前一個影片在內地廣傳，內容講述江西一別墅屋主因為不同意拆遷被挖成一座孤島，獲得廣泛的關注，更登上微博熱搜，引發網民熱議。



影片中可以看到，這棟別墅附近都被挖空，屋主一家人進出都得爬梯子。據了解，該棟別墅位於江西瑞昌市，該地目前正在興建鐵東路，除了該棟別墅外，除了這一戶不同意補償標準，其餘90多戶已全依法遷到其他地方安置。



影片中可以看到該別墅附近有許多人在施工，施工人員直接將建築物周圍高出地面的小山丘挖掉，3層樓的房屋瞬間變成「孤島」，屋主出入須自備梯子，才能爬到地面，影片引發熱議。

「九江瑞昌」官方微博指出，瑞昌市興建的鐵東路是2022年重要的民生建設之一，其中一條瑞昌市設計的主幹道，因為該別墅戶主不同意補償標準，未徵遷，導致鐵東路無法按時竣工。其餘受影響的90多戶已全依法遷到其他地方安置。

「九江瑞昌」稱，目前已暫停道路施工作業，並做好安全觀測與防護，同時，採取措施保障該房屋住戶出行暢通。下一步，將進一步與該戶主積極溝通，力爭做通其思想工作，早日完成道路建設。

有網民指出，當地政府賠償拆遷戶3套房共360平方米，但屋主需再給拆遷方27萬元（人民幣），而該棟別墅有300平方米，明顯拆遷不划算，希望政府能提供給屋主合理的補償。亦有網民強調，根據內地法規，不能用斷水斷電斷路等方式逼迫拆遷。

但有網民批評屋主，賠償是按照造價賠的，包括土地價值和房屋價值，「完全可以在別的地方再建，何必要獅子大開口妨礙基建發展呢?」亦有網民批評，過去拆遷戶往往獅子大開口，「時代變了，政府幹得漂亮，拆遷戶不該人心不足蛇吞象。」

網民點睇：

這麼好的房子換成我也不願意拆，支持屋主出面維護自己合法權益。

如果補償標準是一樣的，大家一視同仁，別人都拆了，就他一個不拆，那大家說說是誰的問題？

法律規定，不能用斷水斷電斷路等方式逼迫拆遷，拆遷方已經犯法了！

國家都寸土不讓，小家也有自己的土地，國家也是家，小家也是家，不應該以大欺小，應該珍重小家，理性解決矛盾。

其他人都搬了，就你一家不搬，難道不是太貪婪了，獅子大開口，還想多要嗎。人心不足蛇吞象。

