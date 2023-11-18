深圳外賣員撞壞豪車欲分期賠償　車主婉拒：不願讓其承受太多壓力

深圳一名外賣員在送餐途中，撞到一輛保時捷跑車。其後，身體多處擦傷的外賣員表示，願意分期對車主進行賠償。不過，好心的車主婉拒並提出支付醫藥費。事件引發廣泛關注，不少網民都大讚車主有「格局」，「難怪人家開豪車」。



事發於周四（16日）下午3時，網傳影片顯示，被撞的紅色保時捷車身有明顯刮痕、泵把亦有受損，一名身着美團外賣服裝、手部及面部有血漬的男子，在鏡頭內說，「你這車我真的賠不起。我有錯在先，我只能分期了。」

不過，女車主就拒絕了賠償，並稱「你不用擔心我的車，不用你賠，你先去醫院好不好。」

據影片拍攝者介紹，女車主是自己的朋友，事發時外賣員因闖紅燈而撞上朋友的車，釀成交通事故，「最後交警認定外賣員全責」。

影片拍攝者續指，女車主不願讓外賣員承受太多壓力，所以未向對方索償。之後女車主還主動提出要幫外賣員支付醫藥費，但對方拒絕。

網民點睇：

「外賣員很幸苦，但多注意行車安全，不是每個都這麼善良。」

「都是好人，外帶小哥也沒有逃避責任，女司機也大氣。」

「人與人之間還是要互相理解一下，也難怪這個女主開豪車，這就是格局。」

「最好還是管制一下那些闖紅燈，超速行駛的外賣員。他們的時間是金錢，我們的安全也是我們寶貴的財富。」

「外賣小哥誠意滿滿，雖然不能一次賠償，還是提出分期償還，女車主心善不要賠償，也是兩個好人的雙向回報。」



據了解，美團外賣的外賣員有意外險，平台亦為外賣員購買了職傷險，如造成第三者侵權事故，平台會通過保險對第三者的車損進行賠付，無需騎手賠付車主。此外，外賣員還可先行在指定醫院就醫，確認後將對相關醫療費用進行報銷。