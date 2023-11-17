深圳地鐵16號線二期通過驗收首個車站　料2025通車加強東西部聯繫

深圳地鐵16號線二期，首個車站主體結構分部工程，近日順利通過驗收。預計2025年建成通車後，將加強深圳東部與西部、中部的快速聯繫。



深圳地鐵16號線二期西坑站，主體結構分部工程順利通過驗收。（深圳新聞網）

據「深圳新聞網」報道，深圳地鐵16號線二期西坑站，主體結構分部工程順利通過驗收，是全線首個通過驗收的車站。

西坑站為深圳地鐵16號線二期工程終點站，為島式車站，車站全長363.3m，屬於國內少見的長坡度、大高差明挖車站。車站施工面臨水文地質條件複雜、場地狹小、局部岩溶發育、地勢起伏地面高差大等諸多不利因素。

今次驗收的順利通過，為後續車站子單位工程驗收及站後工程施工奠定基礎，加快了全線站後工程推進的步伐。

深圳地鐵16號線二期線路圖。（深圳新聞網）

深圳地鐵16號線二期，由一期工程起點大運站引出，沿龍崗大道、長江埔路、萬福路、公園路、沙荷路、惠鹽中路敷設，終至西坑站。

線路全長約9.46km，設站8座，全線採用地下敷設。預計2025年建成後，將有效加強龍崗中心城與園山片區聯系，實現東部中心「內聚外聯」。

公開資料顯示，深圳地鐵16號線又稱「深圳地鐵龍坪線」，一期工程全長29.2km，全部為地下線，設站24座，已經於2022年12月28日開通運營。