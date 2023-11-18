北京周邊將迎區域性重污染　天津、河北多地啟動Ⅱ級應急回應

據天津市政府新聞辦公室11月18日消息，根據國家空氣品質會商結果，預計11月19日至23日，北京、天津、河北及周邊地區將出現一次區域性重污染天氣過程。按照區域應急聯動要求和《天津市重污染天氣應急預案》有關規定，經市人民政府批准，市重污染天氣應急指揮部發佈重污染天氣橙色預警，從11月19日8時起啟動Ⅱ級應急回應。



11月17日起，河北保定、邯鄲、衡水、邢台等多地環境部門也發佈通知，於11月19日啟動重污染天氣Ⅱ級應急回應，指污染持續累積，可能出現中度污染過程，短時重度污染，在確保安全生產和民生保障的前提下，相關市域嚴格按照應急減排有關要求落實各項應急減排措施。解除時間根據會商研判結果另行通知。

2021年4月15日，在北京的一場季節性沙塵暴中，一名司機清理了他車上的沙子和雨水。（Getty Images）

重污染天氣Ⅱ級應急回應下，天津市強制性減排措施包括，對工業企業管控，依據2023年新修訂的重污染天氣應急減排清單，通過停止涉氣排放生產線或主要產排汙環節（設備）、提高治汙效率等方式，嚴格落實相應的應急減排措施；停止室外建築拆除、噴塗、粉刷、切割、護坡噴漿作業；除涉及保障類建設工程和應急搶險任務外，停止所有施工工地的土石方作業（包括土石方開挖、回填、場內倒運、摻拌石灰、混凝土剔鑿等作業，建築工程配套道路和管溝開挖作業），渣土存放點全面停止生產、運行。

健康防護指引則包括，提醒兒童、老年人和心臟病、肺病患者以及過敏性疾病患者應當留在室內，停止戶外運動，一般人群減少戶外運動，確需外出的，應當採取防護措施；學校、幼稚園停止戶外課程及活動；醫療衛生機構加強對呼吸類疾病患者的防護宣傳和就醫指導。