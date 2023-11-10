常患感冒流感或與家居污染物有關 轉用醫療級空氣清新機改善問題

夏季流感季節完結，不過年底為冬季流感高峰期，預計冬天新冠病毒及流感個案會持續上升，市民們切勿掉以輕心。如家人不幸中流感或新冠，需做好個人衛生措施避免傳染予家人。



截至10月28日的一周，流感整體活躍程度大幅回落，由前周的6.46%下降至5.44%，流感最高峰已過。當中以 8%為甲型（H1）流感，其次為甲型（H3）流感，佔82%。另外，同期亦錄得36宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，涉207人染疫。

上月30日，曾有一名過往健康良好的21個月大女嬰，起初發燒及流鼻水，及後情況惡化並到兒童深切治療部接受診治；其呼吸道樣本經化驗後證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應， 同時併發休克。

防範呼吸道感染由家居環境開始淨化空氣

呼吸道感染，通常是由空氣傳播，由空氣傳播的病原體引發感染。若家人不幸感染，加上家居環境不通風或防疫不足，足以令全家人受害。透過淨化空氣，杜絕細菌及敏感源頭，才能保護家人健康。

添置空氣清新機淨化空氣 有效隔絕病毒、細菌、致敏源



不少家庭都會添置空氣清新機來淨化空氣，希望隔絕病毒及致敏原。不過空氣清新機需達到某些標準，才能有效換氣及杜絕細菌。

即睇以下選購空氣清新機的貼士：

1. 空氣淨化技術

2. HEPA等級

3. HEPA濾網

4. 過濾率

空氣常見淨化技術繁多，包括HEPA、活性碳、負離子、紫外光、光觸媒及臭氧。當中以HEPA為最有效過濾媒介並捕捉多種污染物，例如細菌、病毒、霉菌、致敏原、懸浮粒子及煙霧。不過HEPA須定期更換濾網，此為其中一項使用成本。

而HEPA等級也需注意，等級越高，過濾效能越好。H11等級過濾率95%，H12達99.5%，H13高達99.95%。而達到醫院醫療級空氣清新機最少要有H13等級的標準。

HEPA濾網設計也是其中之一考量點，如是過濾設計不完善或封裝物料未有完全杜絕細菌，或造成第二次污染物感染。

過濾率同樣重要，過濾率越高，就越能將病毒過濾。常見空氣懸浮微粒大小，包括塵蟎（約100微米）、動物皮屑及毛屑（約60微米）、花粉與黴菌孢子（約20微米）、病毒（約0.1-0.5微米）、新冠病毒（約0.1微米）。用家如希望隔絕病毒，必定考慮空氣清新機濾網的過濾率。

AirFlexe AR2600 空氣淨化機 以專利光銀技術瓦解致病細菌

AirFlexe AR2600空氣淨化機，內置三層空氣過濾系統，各自針對不同大小污染物：

1. 初級過濾：第一層初效濾網，阻隔空氣中微細塵埃、人畜毛髮、纖維、粒子等

2. 高級過濾：專業醫療級 HEPA 13 過濾器再加上光銀技術塗層，所有介於 0.3 至 2.5 微米之間的雜質皆會被過濾掉，瓦解新冠及其他病毒、肺炎鏈球菌、花粉、寵物皮屑同PM2.5粒子

3. 終極過濾：光觸媒塗層同UVC 紫外線滅菌，消滅甲醛、VOCs、殘餘病毒細菌、香煙粒子同其他產生異味嘅成份

齊集各款過濾技術 快速過濾及殺滅病菌

AirFlexe 光銀科技，將光觸媒及銀離子優點結合，使消毒技術更快更持久。而產品更附有光自潔銀離子塗層的 HEPA 濾網，經過 MRI Global 的測試，能夠於 32 秒內殺滅超過 99.99% 的病毒。而專利光銀技術中銀離子能穿透病菌外璧，瓦解致病細菌，當用家清潔或更換HEPA濾網時都無懼二次污染，避免污染物外泄。

產品同時獲得美國FDA、MRI Global同SGS認證，證實有效阻隔空氣中微細塵埃、人畜毛髮等，過濾包括寵物皮屑等嘅致敏原。同時亦符合ISO10993標準，絕無刺激性，對皮膚絕對安全。