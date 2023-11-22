國寶也有｢釣貓｣訓練？　廣州動物園大熊貓兄妹悠哉｢營業｣萌翻遊客

秋風徐徐，天氣晴好。11月19日，廣州正式官宣入秋，羊城街頭多了幾分秋日的浪漫，而在廣州動物園卻能找到秋日生機勃勃的景象。喜寒怕熱的「國寶」熊貓走出空調房，到戶外活動了。



11月20日上午，羊城晚報全媒體記者在廣州動物園熊貓館發現，熊貓兄妹「星一」「雅一」一邊享受著秋日的暖陽，一邊優哉遊哉地吃早餐，十分「識嘆」。

享用早餐竹竿盛宴後，熊貓兄妹還分別在戶外進行了晨運鍛煉。妹妹「雅一」在戶外院子裏散步，然後爬上樹的高處，遠眺前方，小憩了一會兒。

雅一在樹上思考熊生

哥哥「星一」則十分活潑，吃完早餐後，到專屬的水池泡澡。隨後，踢球、翻跟鬥、爬樹……十八般武藝不在話下，甚至還化身「費裂籮」小王子，在嬉戲的過程中將自己的小竹籃撕爛了……

10時左右，廣州動物園的熊貓保育員對「星一」「雅一」進行「釣貓」訓練。

「釣貓」是指保育員將蘋果、窩窩頭等熊貓喜愛的食物綁在長竹竿的一端，以類似釣魚的形式誘導熊貓站立，獲取釣在竹竿上的食物。保育員介紹，「釣貓」能鍛煉大熊貓的腰力和腿力，讓它們更有力量地爬樹。

「星一」在「釣貓」訓練時，能準確捕捉食物。

目前，廣州已進入秋季，秋高氣爽。保育員在現場解說時提到，熊貓喜寒怕熱，進入秋冬季，熊貓在戶外的活動時間會比夏季長，當溫度在26攝氏度及以下，會開放室內到戶外院子的門，讓熊貓自由出入。

「星一」在「釣貓」訓練時，能準確捕捉食物。

進入秋冬季，熊貓的飲食也有了一些改變。保育員表示，熊貓的食譜會隨季節而發生變化，2-3月吃冬筍、7-11月吃麻竹筍，一般而言，秋季多以竹葉為主食，冬季以竹竿為主食。

保育員透露，目前，「星一」「雅一」處於「戒筍」階段，有時候難免會有些小脾氣，希望市民在探望熊貓兄妹時保持安靜、不投餵，文明遊園。